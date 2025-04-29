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AP: Европа столкнется с трудностями без помощи США Украине - РИА Новости, 29.04.2025
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16:00 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/evropa-2014100903.html
AP: Европа столкнется с трудностями без помощи США Украине
AP: Европа столкнется с трудностями без помощи США Украине - РИА Новости, 29.04.2025
AP: Европа столкнется с трудностями без помощи США Украине
Европейские страны столкнутся с большими трудностями, если США в той или иной степени прекратят оказывать помощь Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:00:00+03:00
2025-04-29T16:00:00+03:00
украина
киев
сша
дональд трамп
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Европейские страны столкнутся с большими трудностями, если США в той или иной степени прекратят оказывать помощь Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на аналитиков и дипломатов. Агентство отмечает, что, по мнению дипломатов и экспертов, есть различные сценарии прекращения Штатами военной поддержки Украины: от прекращения прямой помощи до запрета передавать Киеву какие-либо американские технологии, в том числе различные компоненты или программное обеспечение, установленное на европейском вооружении. "Любое прекращение военной помощи США Украине может создать серьезные трудности для Европы... Способность Киева продолжать боевые действия будет зависеть от политической воли Европы собрать деньги и оружие, а также от того, насколько быстро удастся восполнить пробелы, оставленные Вашингтоном", - говорится в материале агентства. Как сообщил агентству неназванный европейский дипломат, если бы ситуация с помощью Киеву была бы простой, то Европа уже давно бы "делала все без Америки". Двадцать третьего апреля американский экономист Джеффри Сакс в разговоре с РИА Новости заявил, что Дональд Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине, Киеву придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без поддержки Вашингтона. Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250310/tramp-2003983677.html
https://ria.ru/20250429/tramp-2014081368.html
https://ria.ru/20250330/stubb-2008258934.html
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украина, киев, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, В мире
AP: Европа столкнется с трудностями без помощи США Украине

AP: если бы помощь Украине была простой, Европа уже действовала бы без США

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Европейские страны столкнутся с большими трудностями, если США в той или иной степени прекратят оказывать помощь Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на аналитиков и дипломатов.
Агентство отмечает, что, по мнению дипломатов и экспертов, есть различные сценарии прекращения Штатами военной поддержки Украины: от прекращения прямой помощи до запрета передавать Киеву какие-либо американские технологии, в том числе различные компоненты или программное обеспечение, установленное на европейском вооружении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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10 марта, 02:30
"Любое прекращение военной помощи США Украине может создать серьезные трудности для Европы... Способность Киева продолжать боевые действия будет зависеть от политической воли Европы собрать деньги и оружие, а также от того, насколько быстро удастся восполнить пробелы, оставленные Вашингтоном", - говорится в материале агентства.
Как сообщил агентству неназванный европейский дипломат, если бы ситуация с помощью Киеву была бы простой, то Европа уже давно бы "делала все без Америки".
Двадцать третьего апреля американский экономист Джеффри Сакс в разговоре с РИА Новости заявил, что Дональд Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине, Киеву придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без поддержки Вашингтона.
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Вчера, 15:16
Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Финляндия предложила Трампу назначить дату прекращения огня на Украине
30 марта, 18:00
 
УкраинаКиевСШАДональд ТрампСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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