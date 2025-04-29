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В четырех селах Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми - РИА Новости, 29.04.2025
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12:44 29.04.2025 (обновлено: 14:07 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/evakuatsija-2014031871.html
В четырех селах Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми
В четырех селах Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми - РИА Новости, 29.04.2025
В четырех селах Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми
Обязательная эвакуация семей с детьми объявлена в четырех селах Днепропетровской области, сообщили в Межевской территориальной общине. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:44:00+03:00
2025-04-29T14:07:00+03:00
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днепропетровская область
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Обязательная эвакуация семей с детьми объявлена в четырех селах Днепропетровской области, сообщили в Межевской территориальной общине. "С 25 апреля 2025 года в отдельных населенных пунктах Райпольского старостинского округа Межевской поселковой территориальной общины объявлена обязательная эвакуация принудительным способом семей с детьми или их законными представителями", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Межевской общины в соцсети Facebook*. По информации местных властей, в частности речь идет о селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка. Причины эвакуации не уточняют. Днепропетровская область граничит в подконтрольными Киеву районами ДНР. Власти на Украине регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Также периодически расширяют зону эвакуации в Сумской области, граничащей с Россией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250429/ukraina-2014026049.html
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в мире, днепропетровская область, россия, донецкая народная республика
В мире, Днепропетровская область, Россия, Донецкая Народная Республика
В четырех селах Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми

В четырех днепропетровских селах объявили обязательную эвакуацию семей с детьми

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Обязательная эвакуация семей с детьми объявлена в четырех селах Днепропетровской области, сообщили в Межевской территориальной общине.
"С 25 апреля 2025 года в отдельных населенных пунктах Райпольского старостинского округа Межевской поселковой территориальной общины объявлена обязательная эвакуация принудительным способом семей с детьми или их законными представителями", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Межевской общины в соцсети Facebook*.
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По информации местных властей, в частности речь идет о селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка. Причины эвакуации не уточняют.
Днепропетровская область граничит в подконтрольными Киеву районами ДНР.
Власти на Украине регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Также периодически расширяют зону эвакуации в Сумской области, граничащей с Россией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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