https://ria.ru/20250429/evakuatsija-2014031871.html

В четырех селах Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми

В четырех селах Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми - РИА Новости, 29.04.2025

В четырех селах Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми

Обязательная эвакуация семей с детьми объявлена в четырех селах Днепропетровской области, сообщили в Межевской территориальной общине. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:44:00+03:00

2025-04-29T12:44:00+03:00

2025-04-29T14:07:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Обязательная эвакуация семей с детьми объявлена в четырех селах Днепропетровской области, сообщили в Межевской территориальной общине. "С 25 апреля 2025 года в отдельных населенных пунктах Райпольского старостинского округа Межевской поселковой территориальной общины объявлена обязательная эвакуация принудительным способом семей с детьми или их законными представителями", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Межевской общины в соцсети Facebook*. По информации местных властей, в частности речь идет о селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка. Причины эвакуации не уточняют. Днепропетровская область граничит в подконтрольными Киеву районами ДНР. Власти на Украине регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Также периодически расширяют зону эвакуации в Сумской области, граничащей с Россией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250429/ukraina-2014026049.html

https://ria.ru/20250429/ssha-2014009211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепропетровская область, россия, донецкая народная республика