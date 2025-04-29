https://ria.ru/20250429/estoniya-2014171070.html

Эстония поставляет оружие для неонацистов, заявила Захарова

Эстония поставляет оружие для неонацистов, заявила Захарова - РИА Новости, 29.04.2025

Эстония поставляет оружие для неонацистов, заявила Захарова

Благодарность воинам-освободителям в Эстонии сменилась поставками оружия для неонацистов, в стране уничтожают все, что напоминает о совместной борьбе с... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:43:00+03:00

2025-04-29T18:43:00+03:00

2025-04-29T18:47:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Благодарность воинам-освободителям в Эстонии сменилась поставками оружия для неонацистов, в стране уничтожают все, что напоминает о совместной борьбе с фашистами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что с фасада здания Центра русской культуры в Таллине (бывший Дом офицеров флота) местные власти сняли композицию с серпом, молотом, якорем, знаменами и звездой, установленную в годы строительства здания, с 1951 по 1954 год, демонтаж начался еще 21 апреля, после проведения технической экспертизы, выявившей "угрозу безопасности из-за состояния конструкции". При снятии композиция начала разрушаться, поэтому ее "фрагменты решено было отправить на консервацию" в хранилище Таллинского городского музея. "Тогда в Эстонии помнили, кто освободил их страну от нацистских оккупантов, были благодарны русским друзьям. И чтили память. Теперь их наследники поставляют оружие неонацистам на Украине и уничтожают все, что напоминает о совместной борьбе с фашистами. Только историческую память, как и благодарность эстонского народа, это не сотрет", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Захарова отметила, что в 50-е годы Советская Россия с уважением и заботой относилась к Эстонской Республике, потолочные люстры и настенные светильники в Дом привезли из Москвы, где в это время выполнялись заказы для главных объектов советской архитектуры, включая Московский метрополитен, Дом офицеров флота стал одним из главных зданий ранее разрушенного фашистами Таллина после его восстановления. "Что бы сказали видные эстонские скульпторы: Энн Роос, Александр Каасик, Арсений Мёлдер, Линда Росин, Эрика Хагги, Эндель Танилоо и Эльфрийде Маран, которые и украшали фасад здания в пятидесятые годы? Так поэтому в Таллине и дождались момента, когда они уже не могут сказать. Но за них скажем мы", — заключила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20250131/estoniya-1996710844.html

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