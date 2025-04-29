https://ria.ru/20250429/efimov-2013956474.html

Ефимов: в Москве построили спорткомплекс для незрячих с бассейном

Ефимов: в Москве построили спорткомплекс для незрячих с бассейном - РИА Новости, 29.04.2025

Ефимов: в Москве построили спорткомплекс для незрячих с бассейном

В Алексеевском районе на северо-востоке Москвы возвели физкультурно-оздоровительный комплекс для незрячих детей, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:06:00+03:00

2025-04-29T11:06:00+03:00

2025-04-29T11:06:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В Алексеевском районе на северо-востоке Москвы возвели физкультурно-оздоровительный комплекс для незрячих детей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, четырехэтажный спорткомплекс площадью 4,7 тысячи квадратных метров возвели за два года по адресу: 3-я Мытищинская улица, 5, строение 6. Он находится на территории общеобразовательной школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации незрячих и слабовидящих детей."Для внешней отделки здания использовали алюминиевые панели синего и белого цветов, а нижний этаж оформили витражным остеклением. Декоративные экраны из перфорированного алюминия защитят спортивные залы от солнечных лучей. Здание оснастили тактильными плитками для незрячих, а в 25-метровом бассейне установили стационарный подъемник для маломобильных людей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении отмечается, что объект возвели с учетом требований безбарьерной среды. Кнопки инфотерминала на входе оборудованы шрифтом Брайля, а тактильные индикаторы на полу помогают ориентироваться в пространстве.В пресс-релизе уточняется, что на втором этаже расположен спортзал на 1,1 тысячи "квадратов", который с помощью перегородок можно разделить на несколько зон для спорта. В составе объекта также есть соляная пещера.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии спортивного комплекса для незрячих детей.

https://ria.ru/20250428/efimov-2013805270.html

https://ria.ru/20250428/sotsobekty-2013530137.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы