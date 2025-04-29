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Анохин: свыше 30 проектов по обновлению Десногорска реализуют за 4 года - РИА Новости, 29.04.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:11 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/desnogorsk-2014041043.html
Анохин: свыше 30 проектов по обновлению Десногорска реализуют за 4 года
Анохин: свыше 30 проектов по обновлению Десногорска реализуют за 4 года - РИА Новости, 29.04.2025
Анохин: свыше 30 проектов по обновлению Десногорска реализуют за 4 года
Смоленская область реализует за ближайшие четыре года более 30 проектов по развитию Десногорска совместно с госкорпорацией "Росатом", сообщил губернатор региона РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:11:00+03:00
2025-04-29T13:11:00+03:00
смоленская область
василий анохин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Смоленская область реализует за ближайшие четыре года более 30 проектов по развитию Десногорска совместно с госкорпорацией "Росатом", сообщил губернатор региона Василий Анохин. Глава региона заявил о подписании соглашения с генеральным директором корпорации Алексеем Лихачевым. Так, в Десногорске пройдет ремонт автодорог, тепловых сетей и дождевой канализации, будет разработан мастер-план развития города. "Создадим новые общественные пространства, продолжим улучшать цифровую платформу "Умный город". Также подготовим проекты благоустройства общественных территорий муниципалитета для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, что позволит привлечь дополнительную федеральную поддержку для реализации инициатив", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Особое внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры города, подчеркнул губернатор региона. "Отремонтируем системы отопления в детских садах "Лесная сказка" и "Аленка". Обновим столовые и установим новое сантехническое оборудование в школах №№ 2, 3, 4. Во второй школе еще и реконструируем бассейн. Уже в этом году преобразим помещения городского Центра досуга, а затем выполним аналогичные работы в музыкальной школе имени М.И. Глинки", – отметил Анохин. Губернатор региона рассказал, что за последние два года при помощи госкорпорации в Десногорске реконструировали мемориальный комплекс "Курган Славы", благоустроили общественную территорию "Атом-Парк", модернизировали центральную площадь, отремонтировали спортивные объекты и дороги.
https://ria.ru/20250428/pedagogi-2013819143.html
https://ria.ru/20250425/anokhin-2013496672.html
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василий анохин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Смоленская область, Василий Анохин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Анохин: свыше 30 проектов по обновлению Десногорска реализуют за 4 года

Анохин: свыше 30 проектов по благоустройству реализуют в Десногорске за 4 года

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Смоленская область реализует за ближайшие четыре года более 30 проектов по развитию Десногорска совместно с госкорпорацией "Росатом", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Глава региона заявил о подписании соглашения с генеральным директором корпорации Алексеем Лихачевым. Так, в Десногорске пройдет ремонт автодорог, тепловых сетей и дождевой канализации, будет разработан мастер-план развития города.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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"Создадим новые общественные пространства, продолжим улучшать цифровую платформу "Умный город". Также подготовим проекты благоустройства общественных территорий муниципалитета для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, что позволит привлечь дополнительную федеральную поддержку для реализации инициатив", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Особое внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры города, подчеркнул губернатор региона.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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"Отремонтируем системы отопления в детских садах "Лесная сказка" и "Аленка". Обновим столовые и установим новое сантехническое оборудование в школах №№ 2, 3, 4. Во второй школе еще и реконструируем бассейн. Уже в этом году преобразим помещения городского Центра досуга, а затем выполним аналогичные работы в музыкальной школе имени М.И. Глинки", – отметил Анохин.
Губернатор региона рассказал, что за последние два года при помощи госкорпорации в Десногорске реконструировали мемориальный комплекс "Курган Славы", благоустроили общественную территорию "Атом-Парк", модернизировали центральную площадь, отремонтировали спортивные объекты и дороги.
 
Смоленская областьВасилий АнохинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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