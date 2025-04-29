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Уолтц заявил о депортации более 45 тысяч иностранных преступников из США - РИА Новости, 29.04.2025
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17:34 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/deportatsiya-2014140448.html
Уолтц заявил о депортации более 45 тысяч иностранных преступников из США
Уолтц заявил о депортации более 45 тысяч иностранных преступников из США - РИА Новости, 29.04.2025
Уолтц заявил о депортации более 45 тысяч иностранных преступников из США
Соединенные Штаты задержали или депортировали более 45 000 иностранных преступников, включая 1 154 члена преступных группировок "Трен де Арагуа" (Tren de... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:34:00+03:00
2025-04-29T17:34:00+03:00
в мире
сша
латинская америка
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты задержали или депортировали более 45 000 иностранных преступников, включая 1 154 члена преступных группировок "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua) и "Мара Сальватруча" (MS-13), за первые 100 дней новой администрации президента США Дональда Трампа, написал советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в статье, опубликованной в журнале National Interest.&quot;Мы также делаем серьезные подвижки в выдворении худших из худших (преступников - ред.) из нашей страны, в том числе путем ареста или депортации 45 679 иностранных преступников. Эти цифры включают задержание, арест и высылку 1 154 членов иностранных террористических банд Tren de Aragua и MS-13&quot;, - написал Уолтц.В феврале президент США Дональд Трамп официально признал венесуэльскую банду "Трен де Арагуа" транснациональной преступной организацией и заявил, что его администрация будет депортировать всех ее членов и пособников. Он также подчеркнул, что "врагам общества не место в Америке", и ужесточил депортационные меры в отношении нелегальных мигрантов, обвиняемых в тяжких преступлениях. "Мара Сальватруча" считается преимущественно сальвадорской группировкой, которая активна как в США, так и в Латинской Америке. Ранее американские власти внесли MS-13 вместе с семью другими крупнейшими преступными группами Латинской Америки в список международных террористических организаций.
https://ria.ru/20250422/tramp-2012634547.html
https://ria.ru/20250410/ssha-2010500504.html
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в мире, сша, латинская америка, дональд трамп, майк уолтц
В мире, США, Латинская Америка, Дональд Трамп, Майк Уолтц
Уолтц заявил о депортации более 45 тысяч иностранных преступников из США

Уолтц: США за первые 100 дней Трампа депортировали более 45 тысяч преступников

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты задержали или депортировали более 45 000 иностранных преступников, включая 1 154 члена преступных группировок "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua) и "Мара Сальватруча" (MS-13), за первые 100 дней новой администрации президента США Дональда Трампа, написал советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в статье, опубликованной в журнале National Interest.
«

"Мы также делаем серьезные подвижки в выдворении худших из худших (преступников - ред.) из нашей страны, в том числе путем ареста или депортации 45 679 иностранных преступников. Эти цифры включают задержание, арест и высылку 1 154 членов иностранных террористических банд Tren de Aragua и MS-13", - написал Уолтц.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Трамп заявил, что США не могут дать всем мигрантам обжаловать депортацию
22 апреля, 01:59
В феврале президент США Дональд Трамп официально признал венесуэльскую банду "Трен де Арагуа" транснациональной преступной организацией и заявил, что его администрация будет депортировать всех ее членов и пособников. Он также подчеркнул, что "врагам общества не место в Америке", и ужесточил депортационные меры в отношении нелегальных мигрантов, обвиняемых в тяжких преступлениях.
"Мара Сальватруча" считается преимущественно сальвадорской группировкой, которая активна как в США, так и в Латинской Америке. Ранее американские власти внесли MS-13 вместе с семью другими крупнейшими преступными группами Латинской Америки в список международных террористических организаций.
Рейд по поиску нелегальных мигрантов в США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В США сравнили депортацию мигрантов с работой службы доставки Amazon
10 апреля, 15:10
 
В миреСШАЛатинская АмерикаДональд ТрампМайк Уолтц
 
 
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