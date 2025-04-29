Уолтц заявил о депортации более 45 тысяч иностранных преступников из США
Уолтц: США за первые 100 дней Трампа депортировали более 45 тысяч преступников
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты задержали или депортировали более 45 000 иностранных преступников, включая 1 154 члена преступных группировок "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua) и "Мара Сальватруча" (MS-13), за первые 100 дней новой администрации президента США Дональда Трампа, написал советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в статье, опубликованной в журнале National Interest.
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"Мы также делаем серьезные подвижки в выдворении худших из худших (преступников - ред.) из нашей страны, в том числе путем ареста или депортации 45 679 иностранных преступников. Эти цифры включают задержание, арест и высылку 1 154 членов иностранных террористических банд Tren de Aragua и MS-13", - написал Уолтц.
В феврале президент США Дональд Трамп официально признал венесуэльскую банду "Трен де Арагуа" транснациональной преступной организацией и заявил, что его администрация будет депортировать всех ее членов и пособников. Он также подчеркнул, что "врагам общества не место в Америке", и ужесточил депортационные меры в отношении нелегальных мигрантов, обвиняемых в тяжких преступлениях.
"Мара Сальватруча" считается преимущественно сальвадорской группировкой, которая активна как в США, так и в Латинской Америке. Ранее американские власти внесли MS-13 вместе с семью другими крупнейшими преступными группами Латинской Америки в список международных террористических организаций.