https://ria.ru/20250429/burjatija-2013972545.html
В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана
В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана - РИА Новости, 29.04.2025
В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в преддверии 80-летия Победы навестили в Бурятии 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T08:51:00+03:00
2025-04-29T08:51:00+03:00
2025-04-29T08:51:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 29 апр - РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в преддверии 80-летия Победы навестили в Бурятии 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова Сергея Дмитриевича, сообщили в пресс-службе ВВО. "В преддверии праздничных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы, военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия посетили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова Сергея Дмитриевича", - говорится в сообщении. Отмечается, что поздравить ветерана также пришли юнармейцы и дети из военно-патриотических клубов. Все они услышали о жизненном пути ветерана, посмотрели фотоальбом. От командования общевойсковой армии ВВО Сергею Дмитриевичу была вручена благодарность. Во дворе перед домом для ветерана выступили артисты: ансамбль "Селенга", не раз побывавший на боевых позициях в зоне СВО, и военный оркестр отдельного гвардейского танкового соединения. "Мероприятие завершилось торжественным прохождением военнослужащих и юнармейцев. В едином строю благодарность ветерану выразили порядка 100 военнослужащих и детей", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250425/veteran-2013527099.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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республика бурятия, россия, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Республика Бурятия, Россия, Общество
В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана
В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана Сергея Максимова
УЛАН-УДЭ, 29 апр - РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в преддверии 80-летия Победы навестили в Бурятии 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова Сергея Дмитриевича, сообщили в пресс-службе ВВО.
"В преддверии праздничных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы, военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия
посетили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова Сергея Дмитриевича", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поздравить ветерана также пришли юнармейцы и дети из военно-патриотических клубов. Все они услышали о жизненном пути ветерана, посмотрели фотоальбом. От командования общевойсковой армии ВВО Сергею Дмитриевичу была вручена благодарность.
Во дворе перед домом для ветерана выступили артисты: ансамбль "Селенга", не раз побывавший на боевых позициях в зоне СВО, и военный оркестр отдельного гвардейского танкового соединения.
"Мероприятие завершилось торжественным прохождением военнослужащих и юнармейцев. В едином строю благодарность ветерану выразили порядка 100 военнослужащих и детей", - отметили в пресс-службе.