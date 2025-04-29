https://ria.ru/20250429/burjatija-2013972545.html

В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана

В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана - РИА Новости, 29.04.2025

В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в преддверии 80-летия Победы навестили в Бурятии 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:51:00+03:00

2025-04-29T08:51:00+03:00

2025-04-29T08:51:00+03:00

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УЛАН-УДЭ, 29 апр - РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в преддверии 80-летия Победы навестили в Бурятии 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова Сергея Дмитриевича, сообщили в пресс-службе ВВО. "В преддверии праздничных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы, военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия посетили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова Сергея Дмитриевича", - говорится в сообщении. Отмечается, что поздравить ветерана также пришли юнармейцы и дети из военно-патриотических клубов. Все они услышали о жизненном пути ветерана, посмотрели фотоальбом. От командования общевойсковой армии ВВО Сергею Дмитриевичу была вручена благодарность. Во дворе перед домом для ветерана выступили артисты: ансамбль "Селенга", не раз побывавший на боевых позициях в зоне СВО, и военный оркестр отдельного гвардейского танкового соединения. "Мероприятие завершилось торжественным прохождением военнослужащих и юнармейцев. В едином строю благодарность ветерану выразили порядка 100 военнослужащих и детей", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250425/veteran-2013527099.html

https://ria.ru/20250423/putin-2012982998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

республика бурятия, россия, общество