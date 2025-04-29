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В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:51 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/burjatija-2013972545.html
В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана
В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана - РИА Новости, 29.04.2025
В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в преддверии 80-летия Победы навестили в Бурятии 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T08:51:00+03:00
2025-04-29T08:51:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 29 апр - РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в преддверии 80-летия Победы навестили в Бурятии 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова Сергея Дмитриевича, сообщили в пресс-службе ВВО. "В преддверии праздничных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы, военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия посетили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова Сергея Дмитриевича", - говорится в сообщении. Отмечается, что поздравить ветерана также пришли юнармейцы и дети из военно-патриотических клубов. Все они услышали о жизненном пути ветерана, посмотрели фотоальбом. От командования общевойсковой армии ВВО Сергею Дмитриевичу была вручена благодарность. Во дворе перед домом для ветерана выступили артисты: ансамбль "Селенга", не раз побывавший на боевых позициях в зоне СВО, и военный оркестр отдельного гвардейского танкового соединения. "Мероприятие завершилось торжественным прохождением военнослужащих и юнармейцев. В едином строю благодарность ветерану выразили порядка 100 военнослужащих и детей", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250425/veteran-2013527099.html
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республика бурятия, россия, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Республика Бурятия, Россия, Общество
В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана

В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана Сергея Максимова

© Александр ГальперинОрдена на груди ветерана Великой Отечественной войны
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Александр Гальперин
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны . Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 29 апр - РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в преддверии 80-летия Победы навестили в Бурятии 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова Сергея Дмитриевича, сообщили в пресс-службе ВВО.
"В преддверии праздничных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы, военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия посетили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова Сергея Дмитриевича", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что поздравить ветерана также пришли юнармейцы и дети из военно-патриотических клубов. Все они услышали о жизненном пути ветерана, посмотрели фотоальбом. От командования общевойсковой армии ВВО Сергею Дмитриевичу была вручена благодарность.
Во дворе перед домом для ветерана выступили артисты: ансамбль "Селенга", не раз побывавший на боевых позициях в зоне СВО, и военный оркестр отдельного гвардейского танкового соединения.
"Мероприятие завершилось торжественным прохождением военнослужащих и юнармейцев. В едином строю благодарность ветерану выразили порядка 100 военнослужащих и детей", - отметили в пресс-службе.
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