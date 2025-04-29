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В сенате Боливии прокомментировали перемирие в годовщину Победы - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:16 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/bolivija-2013964632.html
В сенате Боливии прокомментировали перемирие в годовщину Победы
В сенате Боливии прокомментировали перемирие в годовщину Победы - РИА Новости, 29.04.2025
В сенате Боливии прокомментировали перемирие в годовщину Победы
Перемирие в годовщину Победы в Великой Отечественной войне, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является доказательством того, что РФ ищет мира,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:16:00+03:00
2025-04-29T06:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
боливия
украина
владимир путин
нато
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 29 апр - РИА Новости. Перемирие в годовщину Победы в Великой Отечественной войне, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является доказательством того, что РФ ищет мира, сообщил РИА Новости глава комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль. "Как доказательство того, что Россия ищет мира, она объявила о перемирии в отношении Украины, хорошо бы, если бы НАТО отреагировало", - сказал он.
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013860361.html
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в мире, россия, боливия, украина, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Боливия, Украина, Владимир Путин, НАТО
В сенате Боливии прокомментировали перемирие в годовщину Победы

Сенатор Ахпи: перемирие в годовщину Победы свидетельствует, что Россия ищет мира

CC BY 2.0 / Rusty Darbonne / Lake TiticacaФлаг Боливии
Флаг Боливии - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
CC BY 2.0 / Rusty Darbonne / Lake Titicaca
Флаг Боливии. Архивное фото
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 29 апр - РИА Новости. Перемирие в годовщину Победы в Великой Отечественной войне, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является доказательством того, что РФ ищет мира, сообщил РИА Новости глава комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль.
"Как доказательство того, что Россия ищет мира, она объявила о перемирии в отношении Украины, хорошо бы, если бы НАТО отреагировало", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБоливияУкраинаВладимир ПутинНАТО
 
 
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