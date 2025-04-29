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В сенате Боливии прокомментировали перемирие в годовщину Победы
В сенате Боливии прокомментировали перемирие в годовщину Победы - РИА Новости, 29.04.2025
В сенате Боливии прокомментировали перемирие в годовщину Победы
Перемирие в годовщину Победы в Великой Отечественной войне, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является доказательством того, что РФ ищет мира,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:16:00+03:00
2025-04-29T06:16:00+03:00
2025-04-29T06:16:00+03:00
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 29 апр - РИА Новости. Перемирие в годовщину Победы в Великой Отечественной войне, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является доказательством того, что РФ ищет мира, сообщил РИА Новости глава комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль. "Как доказательство того, что Россия ищет мира, она объявила о перемирии в отношении Украины, хорошо бы, если бы НАТО отреагировало", - сказал он.
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013860361.html
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В сенате Боливии прокомментировали перемирие в годовщину Победы
Сенатор Ахпи: перемирие в годовщину Победы свидетельствует, что Россия ищет мира