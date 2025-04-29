https://ria.ru/20250429/blagoveschensk-2014085439.html

Власти Приамурья хотят запустить новые рейсы из аэропорта Благовещенска

Власти Приамурья хотят запустить новые рейсы из аэропорта Благовещенска - РИА Новости, 29.04.2025

Власти Приамурья хотят запустить новые рейсы из аэропорта Благовещенска

Аэропорт Благовещенска должен стать транспортным хабом для жителей страны и китайских туристов, для этого власти Амурской области планируют запустить новые... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:24:00+03:00

2025-04-29T15:24:00+03:00

2025-04-29T15:24:00+03:00

амурская область

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр – РИА Новости. Аэропорт Благовещенска должен стать транспортным хабом для жителей страны и китайских туристов, для этого власти Амурской области планируют запустить новые направления, в том числе в Пекин, и увеличить количество востребованных у жителей Приамурья рейсов, сообщает правительство региона. "Благовещенский аэропорт в перспективе должен стать транспортным хабом, пользоваться которым будет удобно не только дальневосточникам и жителям других регионов страны, но и китайским туристам. Мы должны так развить аэропорт, чтобы именно через Благовещенск иностранцы, желающие путешествовать по России, добирались на Байкал или Камчатку", - приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова. Глава региона добавил, что в международном терминале аэропорта необходимо по концепции China Friendly сделать надписи и расписание на китайском языке. Кроме того, власти региона ведут переговоры об открытии новых регулярных рейсов из Благовещенска в Нерюнгри (Якутия), Петропавловск-Камчатский и Пекин, а также хотят увеличить частоту рейсов до Москвы на широкофюзеляжных самолётах. "Планируем увеличить частоту востребованных у амурчан рейсов. Ведем переговоры с авиакомпанией "Аврора", которая летает в Хабаровск и Владивосток, а также с авиакомпанией "Россия". Рассчитываем увеличить частоту рейсов до Москвы на широкофюзеляжных судах до ежедневной", - рассказал исполнительный директор ООО "АБС Благовещенск" Александр Карпов. По словам Карпова, за первый квартал этого года аэропорт Благовещенска обслужил 218 тысяч пассажиров, что на 17% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Открылись новые направления внутренних полётов - в Улан-Удэ и Магадан, а также международные - в Таиланд и Вьетнам. Число обслуженных рейсов увеличилось на 11 %, объем обработки грузов и почты — на 20%. По информации амурского минтранса, в летний период из Благовещенска запланированы регулярные пассажирские рейсы по 19 направлениям. Полеты по ним будут выполнять девять авиакомпаний. Самым востребованным у амурчан маршрутом остается направление Благовещенск – Москва. В столицу жителей области сейчас возят три авиакомпании — "Уральские авиалинии", "S7 Airlines" и "Россия". При этом спрос стабильно растет. Загрузка на рейсах широкофюзеляжных воздушных судах авиакомпании "Россия" в 2024 году составила более 90%.

https://ria.ru/20250425/marka-2013321911.html

https://ria.ru/20250404/zhuravli-2009245831.html

амурская область

благовещенск

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амурская область, благовещенск