https://ria.ru/20250429/blagoustroystvo-2014170069.html
Более 36 тыс голосов отданы за объекты благоустройства в Смоленской области
Более 36 тыс голосов отданы за объекты благоустройства в Смоленской области - РИА Новости, 29.04.2025
Более 36 тыс голосов отданы за объекты благоустройства в Смоленской области
Жители Смоленской области отдали более 36 тысяч голосов за общественные территории для благоустройства, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:38:00+03:00
2025-04-29T18:38:00+03:00
2025-04-29T18:38:00+03:00
смоленская область
смоленская область
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Жители Смоленской области отдали более 36 тысяч голосов за общественные территории для благоустройства, сообщила пресс-служба губернатора региона.Голосование стартовало 21 апреля. Оно проходит в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". "Приглашаю всех присоединиться к этому важному голосованию и поддержать благоустройство наших городов и посёлков. Именно от вашего голоса зависит, какие общественные территории преобразятся в следующем году", – приводит пресс-служба слова губернатора Смоленской области Василия Анохина. В 2025 году жители региона выберут объекты благоустройства в семи муниципальных образованиях: Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском округах, а также в Смоленске и Десногорске. Проголосовать могут пользователи старше 14 лет через специальный сайт, мобильное приложение "Госуслуги" или с помощью волонтеров в крупных торговых центрах и общественных местах. Голосование продлится до 12 июня. В пресс-службе отметили, что за последние пять лет в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе обновлено более 750 объектов, а в 2024 году благоустроено 76 объектов.
https://ria.ru/20250422/biznes-2012849790.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Более 36 тыс голосов отданы за объекты благоустройства в Смоленской области
Более 36 тыс жителей Смоленской области проголосовали за объекты благоустройства
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Жители Смоленской области отдали более 36 тысяч голосов за общественные территории для благоустройства, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Голосование стартовало 21 апреля. Оно проходит в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Приглашаю всех присоединиться к этому важному голосованию и поддержать благоустройство наших городов и посёлков. Именно от вашего голоса зависит, какие общественные территории преобразятся в следующем году", – приводит пресс-служба слова губернатора Смоленской области Василия Анохина.
В 2025 году жители региона выберут объекты благоустройства в семи муниципальных образованиях: Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском округах, а также в Смоленске и Десногорске.
Проголосовать могут пользователи старше 14 лет через специальный сайт, мобильное приложение "Госуслуги" или с помощью волонтеров в крупных торговых центрах и общественных местах. Голосование продлится до 12 июня.
В пресс-службе отметили, что за последние пять лет в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе обновлено более 750 объектов, а в 2024 году благоустроено 76 объектов.