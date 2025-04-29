https://ria.ru/20250429/blagotvoritelnost-2013972380.html

Участники "Миллиона призов" жертвуют деньги на благотворительность

Участники "Миллиона призов" жертвуют деньги на благотворительность - РИА Новости, 29.04.2025

Участники "Миллиона призов" жертвуют деньги на благотворительность

Участники программы "Миллион призов" уже перевели более 123 миллионов рублей в благотворительные организации, поддерживающие военнослужащих и оказывающие... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:43:00+03:00

2025-04-29T08:43:00+03:00

2025-04-29T08:43:00+03:00

общество

москва

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Участники программы "Миллион призов" уже перевели более 123 миллионов рублей в благотворительные организации, поддерживающие военнослужащих и оказывающие гуманитарную помощь мирным жителям новых и близлежащих зоне СВО регионов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Москвичи направляют баллы на помощь не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и бойцам специальной военной операции. Участники программы "Миллион призов" уже перевели более 123 миллионов рублей в благотворительные организации, поддерживающие военнослужащих и оказывающие гуманитарную помощь мирным жителям прифронтовых и новых территорий. Вырученные деньги идут на закупку автомобилей, дронов, амуниции, средств радиоэлектронной борьбы и другого оборудования, необходимого бойцам", - говорится в сообщении. "Миллион призов" - сайт, где москвичи могут использовать городские баллы для получения товаров и услуг более 400 организаций-партнеров. Программа лояльности позволяет применять накопленные баллы для получения скидок в магазинах, кафе и ресторанах, приобретения билетов в театры и музеи, а также пополнения транспортной карты "Тройка" и парковочного счета приложения "Парковки России". Кроме того, пользователи сайта могут направлять средства на благотворительность, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240920/moskvichi-1973752356.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва