Участники "Миллиона призов" жертвуют деньги на благотворительность
Участники "Миллиона призов" перевели более 123 млн рублей на благотворительность
Деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Участники программы "Миллион призов" уже перевели более 123 миллионов рублей в благотворительные организации, поддерживающие военнослужащих и оказывающие гуманитарную помощь мирным жителям новых и близлежащих зоне СВО регионов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Москвичи направляют баллы на помощь не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и бойцам специальной военной операции. Участники программы "Миллион призов" уже перевели более 123 миллионов рублей в благотворительные организации, поддерживающие военнослужащих и оказывающие гуманитарную помощь мирным жителям прифронтовых и новых территорий. Вырученные деньги идут на закупку автомобилей, дронов, амуниции, средств радиоэлектронной борьбы и другого оборудования, необходимого бойцам", - говорится в сообщении.
"Миллион призов" - сайт, где москвичи могут использовать городские баллы для получения товаров и услуг более 400 организаций-партнеров. Программа лояльности позволяет применять накопленные баллы для получения скидок в магазинах, кафе и ресторанах, приобретения билетов в театры и музеи, а также пополнения транспортной карты "Тройка" и парковочного счета приложения "Парковки России". Кроме того, пользователи сайта могут направлять средства на благотворительность, добавляется в сообщении.
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