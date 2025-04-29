https://ria.ru/20250429/bezopasnost-2014208211.html

Жителей Белгородской области будут учить на выставках навыкам безопасности

Жителей Белгородской области будут учить на выставках навыкам безопасности - РИА Новости, 29.04.2025

Жителей Белгородской области будут учить на выставках навыкам безопасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии во вторник поручил проводить в парках и скверах передвижные выставки для обучения жителей... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:45:00+03:00

2025-04-29T21:45:00+03:00

2025-04-29T21:45:00+03:00

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии во вторник поручил проводить в парках и скверах передвижные выставки для обучения жителей навыкам безопасного поведения, в частности, формировать навык не трогать незнакомые предметы. "В парках и скверах планируем делать передвижные выставки для обучения жителей навыкам безопасного поведения. На стендах волонтеры будут показывать и рассказывать про мины детям и всем желающим. Пусть лучше жалуются на нас из-за того, что есть много такой информации, чем потом мы будем терять людей", - сказал Гладков в ходе прямой линии с жителями. По мнению главы региона, помимо разговоров нужно воспитать неприятие – вплоть до отторжения. "Будем формировать навык, что это брать в руки нельзя. Мы будем уделять большое внимание информированию жителей, в том числе в социальных сетях, вынося в родительские чаты и подомовые чаты", - подчеркнул глава региона. Гладков отметил, что после окончания специально военной операции останется много заминированных территорий. Разминирование станет большой задачей, посвятить выполнению которой придется не один год. Ранее губернатор поручил усилить информирование родителей и детей о важности соблюдения мер безопасности. Ежедневные практические уроки безопасности по решению главы региона проходят с участием представителей силовых структур, сотрудников МЧС, а также представителей территориальной самообороны, добровольных формирований "БАРС-Белгород" и СГУП "Орлан". На таких занятиях используются демонстрационные модели взрывоопасных предметов (мин "лепесток", "колокольчик", гранат и БПЛА), изготовление которых начали на 3D-принтерах, которые есть в школах и колледжах области. Во всех общеобразовательных учреждениях области проводятся дополнительные уроки "Осторожно, мины!" и "Осторожно, боеприпасы!", а также классные часы и внеурочные занятия на тему безопасности. Также совместно с детьми и родительской общественностью проводятся собрания, которые уже прошли в 462 школах, работающих в очном и очно-дистанционном формате, а также в 454 функционирующих детских садах. На встречах подробно разъясняется алгоритм поведения в случае минной опасности, состоящий из семи элементарных шагов. Эти знания подкрепляются обязательным просмотром видеороликов об основных видах боеприпасов и взрывоопасных предметов, встречающихся в Белгородской области. Также информационные файлы с содержанием алгоритмов поведения, листовки и видеоролики размещены в родительских чатах. По информации министерства образования региона, более 860 школьников и 2266 их родителей не смогли принять участие в занятиях по безопасности. Работа с ними будет проведена. По поручению главы региона для усиления информирования родителей и обучающихся работа по проведению теоретических и практических занятий продолжится до конца учебного года. Кроме того, перед летними каникулами с детьми проведут инструктаж и тестирование на знание основных алгоритмов поведения.

белгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)