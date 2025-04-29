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Москва совершенствует механизм оценки правового регулирования - РИА Новости, 29.04.2025
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16:22 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/bagreeva-2014110457.html
Москва совершенствует механизм оценки правового регулирования
Москва совершенствует механизм оценки правового регулирования - РИА Новости, 29.04.2025
Москва совершенствует механизм оценки правового регулирования
Новый механизм оценивания результативности нормативных актов одобрили в Москве, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:22:00+03:00
2025-04-29T16:22:00+03:00
москва
мария багреева
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Новый механизм оценивания результативности нормативных актов одобрили в Москве, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Он поможет обнаружить избыточные требования в официальных документах и поможет подготовить рекомендации по их устранению."Новый инструмент оценки включает в себя перечень индикаторов эффективного регулирования, который предназначен для системного анализа правовых актов на наличие в них избыточных требований к бизнесу", — приводит пресс-служба ДЭПР слова Багреевой.По ее словам, конкретные параметры позволят быстро определить и сгруппировать такие требования и устаревшие нормы в правовых актах городского правительства. Это повысит эффективность экспертизы и позволит проводить ее в большинстве основных секторов городской экономики, повышая эффективность работы бизнеса и снижая административные барьеры.Багреева добавила, что документы будут проверяться по десяти критериям. Например, в акте не должно быть нереализуемых и повторяющихся требований, документ можно отправить онлайн на государственные порталы для получения соответствующей услуги, акт должен включать четкие правила для владельцев бизнеса и другое. Документ признают эффективным, если он отвечает всем параметрам. В ином случае аналитики предложат варианты по изменению ситуации, чтобы убрать ненужные административные барьеры.В этом году запланирована оценка влияния на московскую экономику нормативных актов из 16 отраслей, экспертиза затронет документы 18 органов исполнительной власти столицы.В 2024 году ДЭПР провел оценку эффективности 77 правовых актов, регулирующих деятельность в 15 отраслях. Внесение рекомендованных изменений по результатам экспертизы могут сэкономить предпринимателям и городскому бюджету около 500 миллионов рублей в год.Столица уже второй год подряд является членом высшей группы регионов по рейтингу качества оценки эффекта правовых актов на экономику субъектов России, который составляет Минэкономразвития страны. Рейтинг включает такие параметры, как число проверяемых документов, процент учтенных предложений предпринимательства, а также анализ выгод и издержек от нормативного регулирования.Ранее Багреева указывала, что за первый квартал 2025 года Москва сэкономила 13,8 миллиарда рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), которые заключают для нужд заказчиков мегаполиса в системе госзакупок.
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москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева
Москва совершенствует механизм оценки правового регулирования

Багреева: Москва сформировала новый механизм оценки эффективности правовых актов

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Новый механизм оценивания результативности нормативных актов одобрили в Москве, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Он поможет обнаружить избыточные требования в официальных документах и поможет подготовить рекомендации по их устранению.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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"Новый инструмент оценки включает в себя перечень индикаторов эффективного регулирования, который предназначен для системного анализа правовых актов на наличие в них избыточных требований к бизнесу", — приводит пресс-служба ДЭПР слова Багреевой.
По ее словам, конкретные параметры позволят быстро определить и сгруппировать такие требования и устаревшие нормы в правовых актах городского правительства. Это повысит эффективность экспертизы и позволит проводить ее в большинстве основных секторов городской экономики, повышая эффективность работы бизнеса и снижая административные барьеры.
Багреева добавила, что документы будут проверяться по десяти критериям. Например, в акте не должно быть нереализуемых и повторяющихся требований, документ можно отправить онлайн на государственные порталы для получения соответствующей услуги, акт должен включать четкие правила для владельцев бизнеса и другое. Документ признают эффективным, если он отвечает всем параметрам. В ином случае аналитики предложат варианты по изменению ситуации, чтобы убрать ненужные административные барьеры.
В этом году запланирована оценка влияния на московскую экономику нормативных актов из 16 отраслей, экспертиза затронет документы 18 органов исполнительной власти столицы.
В 2024 году ДЭПР провел оценку эффективности 77 правовых актов, регулирующих деятельность в 15 отраслях. Внесение рекомендованных изменений по результатам экспертизы могут сэкономить предпринимателям и городскому бюджету около 500 миллионов рублей в год.
Столица уже второй год подряд является членом высшей группы регионов по рейтингу качества оценки эффекта правовых актов на экономику субъектов России, который составляет Минэкономразвития страны. Рейтинг включает такие параметры, как число проверяемых документов, процент учтенных предложений предпринимательства, а также анализ выгод и издержек от нормативного регулирования.
Ранее Багреева указывала, что за первый квартал 2025 года Москва сэкономила 13,8 миллиарда рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), которые заключают для нужд заказчиков мегаполиса в системе госзакупок.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Объем закупок у малого бизнеса Москвы превысил 106 млрд рублей
21 апреля, 09:10
 
МоскваМария Багреева
 
 
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