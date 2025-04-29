https://ria.ru/20250429/ataka-2014201238.html

В Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадала женщина

В Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025

В Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадала женщина

Женщина, работавшая в магазине напротив, пострадала при ударе украинского дрона по школьному автобусу в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:53:00+03:00

2025-04-29T20:53:00+03:00

2025-04-29T20:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Женщина, работавшая в магазине напротив, пострадала при ударе украинского дрона по школьному автобусу в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. "Утром шла на работу. Услышала хлопок, потом второй. Почувствовала боль. Из уха кровь потекла. Зашла в магазин", - рассказала она РИА Новости, добавив, что продолжила работать и не стала обращаться к медикам. Позже женщина дала подробные показания следователям СК РФ по объединенной группировке войск (сил) на месте удара. Ранее СК РФ сообщил, что что в результате удара дрона по школьному автобусу на железнодорожном переезде в поселке Пришиб Запорожской области осколочные ранения получил ребенок 2007 года рождения. Атака на автобус с детьми была прицельной, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250204/deti-1997242054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)