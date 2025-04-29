https://ria.ru/20250429/ataka-2014201238.html
В Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадала женщина
В Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025
В Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадала женщина
Женщина, работавшая в магазине напротив, пострадала при ударе украинского дрона по школьному автобусу в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:53:00+03:00
2025-04-29T20:53:00+03:00
2025-04-29T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Женщина, работавшая в магазине напротив, пострадала при ударе украинского дрона по школьному автобусу в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. "Утром шла на работу. Услышала хлопок, потом второй. Почувствовала боль. Из уха кровь потекла. Зашла в магазин", - рассказала она РИА Новости, добавив, что продолжила работать и не стала обращаться к медикам. Позже женщина дала подробные показания следователям СК РФ по объединенной группировке войск (сил) на месте удара. Ранее СК РФ сообщил, что что в результате удара дрона по школьному автобусу на железнодорожном переезде в поселке Пришиб Запорожской области осколочные ранения получил ребенок 2007 года рождения. Атака на автобус с детьми была прицельной, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250204/deti-1997242054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадала женщина
В Запорожской области женщина пострадала при ударе дрона по школьному автобусу