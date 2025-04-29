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В Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025
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20:53 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ataka-2014201238.html
В Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадала женщина
В Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025
В Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадала женщина
Женщина, работавшая в магазине напротив, пострадала при ударе украинского дрона по школьному автобусу в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:53:00+03:00
2025-04-29T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Женщина, работавшая в магазине напротив, пострадала при ударе украинского дрона по школьному автобусу в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. "Утром шла на работу. Услышала хлопок, потом второй. Почувствовала боль. Из уха кровь потекла. Зашла в магазин", - рассказала она РИА Новости, добавив, что продолжила работать и не стала обращаться к медикам. Позже женщина дала подробные показания следователям СК РФ по объединенной группировке войск (сил) на месте удара. Ранее СК РФ сообщил, что что в результате удара дрона по школьному автобусу на железнодорожном переезде в поселке Пришиб Запорожской области осколочные ранения получил ребенок 2007 года рождения. Атака на автобус с детьми была прицельной, отметили в ведомстве.
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происшествия, россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадала женщина

В Запорожской области женщина пострадала при ударе дрона по школьному автобусу

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Женщина, работавшая в магазине напротив, пострадала при ударе украинского дрона по школьному автобусу в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Утром шла на работу. Услышала хлопок, потом второй. Почувствовала боль. Из уха кровь потекла. Зашла в магазин", - рассказала она РИА Новости, добавив, что продолжила работать и не стала обращаться к медикам.
Позже женщина дала подробные показания следователям СК РФ по объединенной группировке войск (сил) на месте удара.
Ранее СК РФ сообщил, что что в результате удара дрона по школьному автобусу на железнодорожном переезде в поселке Пришиб Запорожской области осколочные ранения получил ребенок 2007 года рождения. Атака на автобус с детьми была прицельной, отметили в ведомстве.
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. 4 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЗапорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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