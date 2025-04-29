https://ria.ru/20250429/artilleristy-2013961787.html

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА, точки взлета гексакоптеров и скопление живой силы ВСУ на... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T05:03:00+03:00

2025-04-29T05:03:00+03:00

2025-04-29T05:03:00+03:00

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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА, точки взлета гексакоптеров и скопление живой силы ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления БПЛА, точки взлета гексакоптеров и скопление живой силы ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что артиллеристы на данном участке фронта круглосуточно выполняют боевые задачи.

https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013961665.html

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