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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/artilleristy-2013961787.html
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА, точки взлета гексакоптеров и скопление живой силы ВСУ на... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:03:00+03:00
2025-04-29T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА, точки взлета гексакоптеров и скопление живой силы ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления БПЛА, точки взлета гексакоптеров и скопление живой силы ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что артиллеристы на данном участке фронта круглосуточно выполняют боевые задачи.
https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013961665.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Минобороны: артиллеристы "Запада" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА, точки взлета гексакоптеров и скопление живой силы ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления БПЛА, точки взлета гексакоптеров и скопление живой силы ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что артиллеристы на данном участке фронта круглосуточно выполняют боевые задачи.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области
Вчера, 05:01
 
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