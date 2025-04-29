https://ria.ru/20250429/anokhin-2014190590.html
Анохин: более 435 тыс жителей Смоленской области занимаются физкультурой
Анохин: более 435 тыс жителей Смоленской области занимаются физкультурой - РИА Новости, 29.04.2025
Анохин: более 435 тыс жителей Смоленской области занимаются физкультурой
Число жителей Смоленской области, систематически занимающихся физической культурой, превысило 435 тысяч человек, цифра составляет 55% от всего населения... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:57:00+03:00
2025-04-29T19:57:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число жителей Смоленской области, систематически занимающихся физической культурой, превысило 435 тысяч человек, цифра составляет 55% от всего населения области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Количество жителей региона, занимающихся физкультурой, выросло на 17 тысяч. Комплексную работу по развитию спорта в регионе обсудили на заседании правительства области. "Почти до 78% повысилась и обеспеченность региона спортивными объектами. Улучшение показателей – итог большой работы по развитию инфраструктуры. Важно не снижать набранный темп. При поддержке правительства России и Совета Федерации продолжим ремонтировать действующие и возводить новые объекты", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Также на заседании обсудили улучшение условий для физической реабилитации участников специальной военной операции. "Сегодня почти 120 ветеранам СВО необходимы регулярные занятия адаптивной физкультурой. Для них организованы сеансы лечебной гимнастики, специальные тренировки по тяжелой атлетике, стрельбе, хоккею и плаванию", – отметил Анохин. Глава региона подчеркнул, что занятия для ветеранов СВО проводят квалифицированные тренеры в Смоленске, Вязьме, Ельне и Гагарине, для этого есть необходимое оборудование. "Защитники могут не только восстанавливаться, но и готовиться к соревнованиям для ветеранов и людей с ОВЗ", – сказал Анохин.
https://ria.ru/20250429/blagoustroystvo-2014170069.html
https://ria.ru/20250429/anokhin-2014077407.html
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смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Анохин: более 435 тыс жителей Смоленской области занимаются физкультурой
Анохин: число занимающихся физкультурой в Смоленской области превысило 435 тысяч
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число жителей Смоленской области, систематически занимающихся физической культурой, превысило 435 тысяч человек, цифра составляет 55% от всего населения области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Количество жителей региона, занимающихся физкультурой, выросло на 17 тысяч. Комплексную работу по развитию спорта в регионе обсудили на заседании правительства области.
"Почти до 78% повысилась и обеспеченность региона спортивными объектами. Улучшение показателей – итог большой работы по развитию инфраструктуры. Важно не снижать набранный темп. При поддержке правительства России и Совета Федерации продолжим ремонтировать действующие и возводить новые объекты", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Также на заседании обсудили улучшение условий для физической реабилитации участников специальной военной операции.
"Сегодня почти 120 ветеранам СВО необходимы регулярные занятия адаптивной физкультурой. Для них организованы сеансы лечебной гимнастики, специальные тренировки по тяжелой атлетике, стрельбе, хоккею и плаванию", – отметил Анохин.
Глава региона подчеркнул, что занятия для ветеранов СВО проводят квалифицированные тренеры в Смоленске, Вязьме, Ельне и Гагарине, для этого есть необходимое оборудование.
"Защитники могут не только восстанавливаться, но и готовиться к соревнованиям для ветеранов и людей с ОВЗ", – сказал Анохин.