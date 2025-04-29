https://ria.ru/20250429/anokhin-2014190590.html

Анохин: более 435 тыс жителей Смоленской области занимаются физкультурой

Анохин: более 435 тыс жителей Смоленской области занимаются физкультурой - РИА Новости, 29.04.2025

Анохин: более 435 тыс жителей Смоленской области занимаются физкультурой

Число жителей Смоленской области, систематически занимающихся физической культурой, превысило 435 тысяч человек, цифра составляет 55% от всего населения... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:57:00+03:00

2025-04-29T19:57:00+03:00

2025-04-29T19:57:00+03:00

смоленская область

смоленская область

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василий анохин

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число жителей Смоленской области, систематически занимающихся физической культурой, превысило 435 тысяч человек, цифра составляет 55% от всего населения области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Количество жителей региона, занимающихся физкультурой, выросло на 17 тысяч. Комплексную работу по развитию спорта в регионе обсудили на заседании правительства области. "Почти до 78% повысилась и обеспеченность региона спортивными объектами. Улучшение показателей – итог большой работы по развитию инфраструктуры. Важно не снижать набранный темп. При поддержке правительства России и Совета Федерации продолжим ремонтировать действующие и возводить новые объекты", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Также на заседании обсудили улучшение условий для физической реабилитации участников специальной военной операции. "Сегодня почти 120 ветеранам СВО необходимы регулярные занятия адаптивной физкультурой. Для них организованы сеансы лечебной гимнастики, специальные тренировки по тяжелой атлетике, стрельбе, хоккею и плаванию", – отметил Анохин. Глава региона подчеркнул, что занятия для ветеранов СВО проводят квалифицированные тренеры в Смоленске, Вязьме, Ельне и Гагарине, для этого есть необходимое оборудование. "Защитники могут не только восстанавливаться, но и готовиться к соревнованиям для ветеранов и людей с ОВЗ", – сказал Анохин.

https://ria.ru/20250429/blagoustroystvo-2014170069.html

https://ria.ru/20250429/anokhin-2014077407.html

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смоленская область, россия, василий анохин