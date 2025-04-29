Рейтинг@Mail.ru
Анохин: в "Вальсе Победы" в Смоленске закружились 80 пар - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:07 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/anokhin-2014077407.html
Анохин: в "Вальсе Победы" в Смоленске закружились 80 пар
Анохин: в "Вальсе Победы" в Смоленске закружились 80 пар - РИА Новости, 29.04.2025
Анохин: в "Вальсе Победы" в Смоленске закружились 80 пар
Патриотическая акция "Вальс Победы" состоялась в Смоленске, в ней приняли участие свыше 160 активистов колледжей, вузов и молодежных организаций, сообщил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:07:00+03:00
2025-04-29T15:07:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
смоленск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_0:121:1800:1135_1920x0_80_0_0_9a9ea8c79495fe09216d900744503835.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Патриотическая акция "Вальс Победы" состоялась в Смоленске, в ней приняли участие свыше 160 активистов колледжей, вузов и молодежных организаций, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По словам главы региона, молодые люди репетировали вальс по три раза в неделю в течение нескольких месяцев. На площади Ленина в Смоленске они исполнили танец под песню "Синий платочек". "Участники и организаторы танцевальной акции – большие молодцы! Поддерживаем патриотическую и творческую молодежь. Будьте активнее и смелее!" – написал в своем телеграм-канале Анохин. Ранее глава региона сообщил, что более 600 поисковиков из России и Белоруссии ведут работы на территории Глинковского округа Смоленской области по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках Международной вахты памяти.
https://ria.ru/20250429/desnogorsk-2014041043.html
смоленская область
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_142:0:1758:1212_1920x0_80_0_0_a0f0c12ea4cf6c66f7e640c643cab31e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин, смоленск
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск
Анохин: в "Вальсе Победы" в Смоленске закружились 80 пар

Анохин: в Смоленске прошла патриотическая акция "Вальс Победы"

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Патриотическая акция "Вальс Победы" состоялась в Смоленске, в ней приняли участие свыше 160 активистов колледжей, вузов и молодежных организаций, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По словам главы региона, молодые люди репетировали вальс по три раза в неделю в течение нескольких месяцев. На площади Ленина в Смоленске они исполнили танец под песню "Синий платочек".
"Участники и организаторы танцевальной акции – большие молодцы! Поддерживаем патриотическую и творческую молодежь. Будьте активнее и смелее!" – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Ранее глава региона сообщил, что более 600 поисковиков из России и Белоруссии ведут работы на территории Глинковского округа Смоленской области по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках Международной вахты памяти.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Анохин: свыше 30 проектов по обновлению Десногорска реализуют за 4 года
Вчера, 13:11
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинСмоленск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала