https://ria.ru/20250429/anokhin-2014077407.html

Анохин: в "Вальсе Победы" в Смоленске закружились 80 пар

Анохин: в "Вальсе Победы" в Смоленске закружились 80 пар - РИА Новости, 29.04.2025

Анохин: в "Вальсе Победы" в Смоленске закружились 80 пар

Патриотическая акция "Вальс Победы" состоялась в Смоленске, в ней приняли участие свыше 160 активистов колледжей, вузов и молодежных организаций, сообщил... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:07:00+03:00

2025-04-29T15:07:00+03:00

2025-04-29T15:07:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

смоленск

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Патриотическая акция "Вальс Победы" состоялась в Смоленске, в ней приняли участие свыше 160 активистов колледжей, вузов и молодежных организаций, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По словам главы региона, молодые люди репетировали вальс по три раза в неделю в течение нескольких месяцев. На площади Ленина в Смоленске они исполнили танец под песню "Синий платочек". "Участники и организаторы танцевальной акции – большие молодцы! Поддерживаем патриотическую и творческую молодежь. Будьте активнее и смелее!" – написал в своем телеграм-канале Анохин. Ранее глава региона сообщил, что более 600 поисковиков из России и Белоруссии ведут работы на территории Глинковского округа Смоленской области по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках Международной вахты памяти.

https://ria.ru/20250429/desnogorsk-2014041043.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин, смоленск