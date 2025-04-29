https://ria.ru/20250429/alkogol-2014098747.html
В Красноярском крае хотят сократить время продажи алкоголя
В Красноярском крае хотят сократить время продажи алкоголя - РИА Новости, 29.04.2025
В Красноярском крае хотят сократить время продажи алкоголя
Время продажи алкоголя планируют сократить на три часа в Красноярском крае, правительство региона уже вышло с инициативой в краевой парламент, сообщил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:55:00+03:00
2025-04-29T15:55:00+03:00
2025-04-29T15:55:00+03:00
общество
здоровье - общество
красноярский край
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 29 апр – РИА Новости. Время продажи алкоголя планируют сократить на три часа в Красноярском крае, правительство региона уже вышло с инициативой в краевой парламент, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время прямой линии с жителями региона. "Мы вышли сейчас на возможность ограничения времени для продажи алкоголя. На этом настаивали коллеги из правоохранительных органов и их поддерживали медики… Установленный лимит продажи алкоголя предлагается скорректировать с 10 утра до 21 часа", - сказал Котюков. Также, по словам губернатора, планируется ввести полное ограничение в определенные дни, например, в День защиты детей и День знаний. "Такие инициативы правительство края сегодня внесло в законодательное собрание", - подчеркнул глава региона. Сейчас в Красноярском крае продажа алкоголя разрешена с 8.00 до 23.00 часов.
https://ria.ru/20241109/krasnoyark-1982833635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, красноярский край, михаил котюков
Общество, Здоровье - Общество, Красноярский край, Михаил Котюков
В Красноярском крае хотят сократить время продажи алкоголя
В Красноярском крае планируют сократить время продажи алкоголя на три часа