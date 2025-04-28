https://ria.ru/20250428/zkhemletryasenie-2013925962.html

После землетрясения в Стамбуле обнаружили более 1900 поврежденных зданий

После землетрясения в Стамбуле обнаружили более 1900 поврежденных зданий - РИА Новости, 28.04.2025

После землетрясения в Стамбуле обнаружили более 1900 поврежденных зданий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обследования, проведенные после землетрясения в Стамбуле 23 апреля, выявили 1903 слегка поврежденных здания. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:57:00+03:00

2025-04-28T19:57:00+03:00

2025-04-28T19:57:00+03:00

в мире

стамбул

турция

мраморное море

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обследования, проведенные после землетрясения в Стамбуле 23 апреля, выявили 1903 слегка поврежденных здания. По данным турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) 23 апреля, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. "Двадцать две тысячи 126 зданий и 243 301 независимых секций были оценены на предмет ущерба. Соответственно, 1903 здания и 28 254 независимые секции были признаны слегка поврежденными. Слава Аллаху, в других зданиях, которые были осмотрены, проблем не обнаружено", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник.

https://ria.ru/20250426/zemletrjasenie-2013539748.html

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турция

мраморное море

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Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, мраморное море, реджеп тайип эрдоган