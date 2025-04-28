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"План Б". СМИ рассказали, какой процесс запустила выходка Зеленского - РИА Новости, 28.04.2025
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14:06 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013826828.html
"План Б". СМИ рассказали, какой процесс запустила выходка Зеленского
"План Б". СМИ рассказали, какой процесс запустила выходка Зеленского - РИА Новости, 28.04.2025
"План Б". СМИ рассказали, какой процесс запустила выходка Зеленского
На Западе поняли, что после отказа признавать Крым за Россией Владимир Зеленский стал преградой к миру на Украине, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:06:00+03:00
2025-04-28T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. На Западе поняли, что после отказа признавать Крым за Россией Владимир Зеленский стал преградой к миру на Украине, пишет Strategic Culture."Инфантильные уловки Зеленского в последние дни дали понять, что больше нельзя тратить время на горохового шута и необходимо разработать "план Б" для Украины", — говорится в материале.Обозреватель указал, что украинский политик проявил себя как главное препятствие на пути к миру, что, вероятно, побудило американскую администрацию искать для него замену."В ближайшее время ожидайте от Трампа чего-то весьма радикального, начиная с того, что денежный поток будет надежно перекрыт", — подчеркнул автор публикации.В среду американский президент обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Агентство Reuters в пятницу опубликовало проект США по урегулированию на Украине. Он включает в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20250428/makron-2013808216.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, сша, нато
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, США, НАТО
"План Б". СМИ рассказали, какой процесс запустила выходка Зеленского

SC: на Западе поняли, что Зеленский после слов о Крыме стал преградой к миру

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. На Западе поняли, что после отказа признавать Крым за Россией Владимир Зеленский стал преградой к миру на Украине, пишет Strategic Culture.
«
"Инфантильные уловки Зеленского в последние дни дали понять, что больше нельзя тратить время на горохового шута и необходимо разработать "план Б" для Украины", — говорится в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с представителями секторов, затронутых новыми тарифами США, в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Обозреватель указал, что украинский политик проявил себя как главное препятствие на пути к миру, что, вероятно, побудило американскую администрацию искать для него замену.
«
"В ближайшее время ожидайте от Трампа чего-то весьма радикального, начиная с того, что денежный поток будет надежно перекрыт", — подчеркнул автор публикации.
В среду американский президент обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
Агентство Reuters в пятницу опубликовало проект США по урегулированию на Украине. Он включает в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
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