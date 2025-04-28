https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013776293.html

"Президент-клоун": на Западе пришли в ярость из-за действий Зеленского

"Президент-клоун": на Западе пришли в ярость из-за действий Зеленского - РИА Новости, 28.04.2025

"Президент-клоун": на Западе пришли в ярость из-за действий Зеленского

Владимир Зеленский не только проигрывает войну и теряет территории, но и подвергает опасности будущее Евросоюза, пишет норвежское издание Steigan. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:13:00+03:00

2025-04-28T10:13:00+03:00

2025-04-28T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не только проигрывает войну и теряет территории, но и подвергает опасности будущее Евросоюза, пишет норвежское издание Steigan."Мы давно наблюдаем, что президент-клоун Зеленский проигрывает войну и теряет территории — в дополнение к миллионам людей, которые бежали как на восток, так и на запад, были убиты или ранены", — говорится в материале.По мнению автора статьи, Зеленский в то же время поставил на карту будущее ЕС, ведь миллиарды из социальных пособий уходят на войну, а условия жизни европейцев ухудшаются.В среду американский президент Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Агентство Reuters в пятницу опубликовало проект США по урегулированию на Украине. Он включает в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013768663.html

https://ria.ru/20250428/rossiya-2013687508.html

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евросоюз, нато, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, россия, в мире