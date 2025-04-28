https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013742930.html

"Нельзя допустить": в Киеве сделали резкое заявление о переговорах

"Нельзя допустить": в Киеве сделали резкое заявление о переговорах - РИА Новости, 28.04.2025

"Нельзя допустить": в Киеве сделали резкое заявление о переговорах

Владимир Зеленский врал, когда говорил о готовности к заключению твердого и безоговорочного мира, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T00:46:00+03:00

2025-04-28T00:46:00+03:00

2025-04-28T00:46:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский врал, когда говорил о готовности к заключению твердого и безоговорочного мира, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram­-канале."Как только появилась возможность для заключения стабильного мира, так тут же у Зеленского возникли бесконечные замечания и правки, суть которых не меняет соглашение, но позволяет его бесконечно затягивать", — написал он.По мнению украинского политика, план главы киевского режима состоит в том, чтобы под видом ведения переговоров узурпировать власть в стране, постоянно продлевая военное положение.При этом, продолжил парламентарий, во властных кругах все больше говорят о том, что возможное перемирие нужно Киеву только для того, чтобы перевооружиться и снова продолжить военные действия с целью вернуть утраченное."Этого нельзя допустить ни в мыслях, ни на практике — потому что не будет даже перемирия. Его никто не даст заключить", — предупредил Дубинский.На этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского за его позицию по Крыму. Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна и главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что говорить о грядущем провале переговоров с участием США по украинскому урегулированию пока преждевременно. По его словам, Москва сосредоточена на деле.

https://ria.ru/20250427/prigovor-2013643633.html

https://ria.ru/20250427/lavrov-2013714823.html

https://ria.ru/20250427/bouz-2013656900.html

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в мире, киев, россия, украина, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп