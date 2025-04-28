Тимур Иванов обжаловал продление ареста
Экс-замминистра обороны Иванов обжаловал продление ареста до 23 июля
Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в растрате и взятках, обжаловал продление ареста до 23 июля, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
Мосгорсуд ранее продлил арест Иванову до 23 июля.
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"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Иванова Тимура Вадимовича", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
Другое дело в отношении Тимура Иванова Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
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