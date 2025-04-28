https://ria.ru/20250428/zakharova-2013914656.html

Захарова оценила признание Киева в соучастии в убийстве генерала Москалика

Захарова оценила признание Киева в соучастии в убийстве генерала Москалика - РИА Новости, 28.04.2025

Захарова оценила признание Киева в соучастии в убийстве генерала Москалика

Киевский режим стал настоящей террористической ячейкой, получающей помощь из-за рубежа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:58:00+03:00

2025-04-28T18:58:00+03:00

2025-04-28T19:09:00+03:00

киев

убийство генерала москалика

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Киевский режим стал настоящей террористической ячейкой, получающей помощь из-за рубежа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко признал причастность украинских спецслужб к теракту, в котором погиб российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик, и стал угрожать продолжением таких действий."Киевский режим стал настоящей террористский ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами", - написала она, комментируя признания в Верховной раде Украины о причастности украинских спецслужб к убийству Москалика.Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершённое преступление ему обещали 18 тысяч долларов.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013524214.html

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киев, убийство генерала москалика, россия, украина, мария захарова, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, ярослав москалик