Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила признание Киева в соучастии в убийстве генерала Москалика - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 28.04.2025 (обновлено: 19:09 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/zakharova-2013914656.html
Захарова оценила признание Киева в соучастии в убийстве генерала Москалика
Захарова оценила признание Киева в соучастии в убийстве генерала Москалика - РИА Новости, 28.04.2025
Захарова оценила признание Киева в соучастии в убийстве генерала Москалика
Киевский режим стал настоящей террористической ячейкой, получающей помощь из-за рубежа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:58:00+03:00
2025-04-28T19:09:00+03:00
киев
убийство генерала москалика
россия
украина
мария захарова
верховная рада украины
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Киевский режим стал настоящей террористической ячейкой, получающей помощь из-за рубежа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко признал причастность украинских спецслужб к теракту, в котором погиб российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик, и стал угрожать продолжением таких действий.&quot;Киевский режим стал настоящей террористский ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами&quot;, - написала она, комментируя признания в Верховной раде Украины о причастности украинских спецслужб к убийству Москалика.Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершённое преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013524214.html
https://ria.ru/20250425/general-2013502175.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, убийство генерала москалика, россия, украина, мария захарова, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, ярослав москалик
Киев, Убийство генерала Москалика, Россия, Украина, Мария Захарова, Верховная Рада Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Ярослав Москалик
Захарова оценила признание Киева в соучастии в убийстве генерала Москалика

Захарова: Киевский режим стал настоящей террористической ячейкой

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Киевский режим стал настоящей террористической ячейкой, получающей помощь из-за рубежа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко признал причастность украинских спецслужб к теракту, в котором погиб российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик, и стал угрожать продолжением таких действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Трамп изучит информацию об убийстве генерала Москалика
25 апреля, 23:01
«

"Киевский режим стал настоящей террористский ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами", - написала она, комментируя признания в Верховной раде Украины о причастности украинских спецслужб к убийству Москалика.

Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершённое преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Ярослав Москалик - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Сосед рассказал о погибшем при взрыве генерале Москалике
25 апреля, 19:45
 
КиевУбийство генерала МоскаликаРоссияУкраинаМария ЗахароваВерховная Рада УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныЯрослав Москалик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала