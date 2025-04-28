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Захарова оценила признание Киева в соучастии в убийстве генерала Москалика
Захарова оценила признание Киева в соучастии в убийстве генерала Москалика - РИА Новости, 28.04.2025
Захарова оценила признание Киева в соучастии в убийстве генерала Москалика
Киевский режим стал настоящей террористической ячейкой, получающей помощь из-за рубежа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:58:00+03:00
2025-04-28T18:58:00+03:00
2025-04-28T19:09:00+03:00
киев
убийство генерала москалика
россия
украина
мария захарова
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следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Киевский режим стал настоящей террористической ячейкой, получающей помощь из-за рубежа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко признал причастность украинских спецслужб к теракту, в котором погиб российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик, и стал угрожать продолжением таких действий."Киевский режим стал настоящей террористский ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами", - написала она, комментируя признания в Верховной раде Украины о причастности украинских спецслужб к убийству Москалика.Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершённое преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
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киев, убийство генерала москалика, россия, украина, мария захарова, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, ярослав москалик
Киев, Убийство генерала Москалика, Россия, Украина, Мария Захарова, Верховная Рада Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Ярослав Москалик
Захарова оценила признание Киева в соучастии в убийстве генерала Москалика
Захарова: Киевский режим стал настоящей террористической ячейкой