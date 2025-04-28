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Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 28.04.2025
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 230 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:55:00+03:00
2025-04-28T12:55:00+03:00
2025-04-28T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 230 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Петровка, Серебрянка, Северск, Рай-Александровка, Константиновка, Катериновка, Дылеевка и Плещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки на данном направлении составили до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, два пикапа и орудие полевой артиллерии, уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250428/vsu-2013807991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действия группировки "Юг"