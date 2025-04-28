https://ria.ru/20250428/yug-2013808591.html

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 28.04.2025

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 230 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:55:00+03:00

2025-04-28T12:55:00+03:00

2025-04-28T13:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_fa9a8aa8fdd07c88d20ba3e403873325.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 230 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Петровка, Серебрянка, Северск, Рай-Александровка, Константиновка, Катериновка, Дылеевка и Плещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки на данном направлении составили до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, два пикапа и орудие полевой артиллерии, уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250428/vsu-2013807991.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины