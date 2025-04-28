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Власти на севере Йемена обвинили США в военном преступлении из-за ударов - РИА Новости, 28.04.2025
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09:38 28.04.2025 (обновлено: 10:28 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/yemen-2013770439.html
Власти на севере Йемена обвинили США в военном преступлении из-за ударов
Власти на севере Йемена обвинили США в военном преступлении из-за ударов - РИА Новости, 28.04.2025
Власти на севере Йемена обвинили США в военном преступлении из-за ударов
Министерство внутренних дел правительства хуситов в Сане обвинило США в совершении военного преступления из-за ударов по центру содержания мигрантов из Африки... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T09:38:00+03:00
2025-04-28T10:28:00+03:00
в мире
йемен
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
международный комитет красного креста (мккк)
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ДОХА, 28 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел правительства хуситов в Сане обвинило США в совершении военного преступления из-за ударов по центру содержания мигрантов из Африки на северо-западе страны, в результате которого погибли 35 человек."Центр содержания мигрантов находится под эгидой Международной организации по миграции и Международного комитета Красного Креста, и нападение на него представляет собой полноценное военное преступление", - отмечается в сообщении МВД, переданном йеменским телеканалом "Аль-Масира"."Администрация США несет полную ответственность за чудовищное преступление против мигрантов", - добавили в министерстве.По последним данным спасателей, которые приводит телеканал, в результате серии авиаударов по центру содержания мигрантов погибли 35 человек, еще 30 человек пока не удалось обнаружить под обломками здания. Ранения получили 50 человек.
https://ria.ru/20250427/tsakhal-2013648621.html
https://ria.ru/20250426/jemen-2013538082.html
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в мире, йемен, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Йемен, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Власти на севере Йемена обвинили США в военном преступлении из-за ударов

Власти Йемена назвали удары США по центру мигрантов военным преступлением

© Getty Images / picture allianceЙеменский военный
Йеменский военный - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Getty Images / picture alliance
Йеменский военный. Архивное фото
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ДОХА, 28 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел правительства хуситов в Сане обвинило США в совершении военного преступления из-за ударов по центру содержания мигрантов из Африки на северо-западе страны, в результате которого погибли 35 человек.
"Центр содержания мигрантов находится под эгидой Международной организации по миграции и Международного комитета Красного Креста, и нападение на него представляет собой полноценное военное преступление", - отмечается в сообщении МВД, переданном йеменским телеканалом "Аль-Масира".
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"Администрация США несет полную ответственность за чудовищное преступление против мигрантов", - добавили в министерстве.
По последним данным спасателей, которые приводит телеканал, в результате серии авиаударов по центру содержания мигрантов погибли 35 человек, еще 30 человек пока не удалось обнаружить под обломками здания. Ранения получили 50 человек.
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В миреЙеменСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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