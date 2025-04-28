https://ria.ru/20250428/yemen-2013770439.html

Власти на севере Йемена обвинили США в военном преступлении из-за ударов

Власти на севере Йемена обвинили США в военном преступлении из-за ударов - РИА Новости, 28.04.2025

Власти на севере Йемена обвинили США в военном преступлении из-за ударов

Министерство внутренних дел правительства хуситов в Сане обвинило США в совершении военного преступления из-за ударов по центру содержания мигрантов из Африки... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T09:38:00+03:00

2025-04-28T09:38:00+03:00

2025-04-28T10:28:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

международный комитет красного креста (мккк)

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ДОХА, 28 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел правительства хуситов в Сане обвинило США в совершении военного преступления из-за ударов по центру содержания мигрантов из Африки на северо-западе страны, в результате которого погибли 35 человек."Центр содержания мигрантов находится под эгидой Международной организации по миграции и Международного комитета Красного Креста, и нападение на него представляет собой полноценное военное преступление", - отмечается в сообщении МВД, переданном йеменским телеканалом "Аль-Масира"."Администрация США несет полную ответственность за чудовищное преступление против мигрантов", - добавили в министерстве.По последним данным спасателей, которые приводит телеканал, в результате серии авиаударов по центру содержания мигрантов погибли 35 человек, еще 30 человек пока не удалось обнаружить под обломками здания. Ранения получили 50 человек.

https://ria.ru/20250427/tsakhal-2013648621.html

https://ria.ru/20250426/jemen-2013538082.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, йемен, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, международный комитет красного креста (мккк)