СК: замглавы курского фонда капремонта была посредником в передаче взятки
СК возбудил дело против замглавы фонда капремонта Курской области Минаковой
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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КУРСК, 28 апр – РИА Новости. Задержанная замруководителя фонда капремонта Курской области Ольга Минакова стала фигурантом уголовного дела за посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, она способствовала в даче взятки в три миллиона рублей должностному лицу, сообщили РИА Новости в региональном Следственном комитете.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о задержании заместителя руководителя фонда капитального ремонта Курской области Ольги Минаковой, которая обвиняется в посредничестве при передаче взятки.
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"В Курске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора фонда капитального ремонта и сотрудника коммерческой организации. Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК России в отношении 47-летней заместителя генерального директора фонда капитального ремонта Курской области и 48-летнего сотрудника коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Курской области.
"По данным следствия, фигуранты способствовали в достижении и реализации соглашения в даче взятки должностному лицу в виде денег в размере трех миллионов рублей за совершение незаконных действий… В настоящее время следствием фигурантам предъявлено обвинение. По ходатайству следователя в отношении обоих злоумышленников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.
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