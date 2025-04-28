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СК: замглавы курского фонда капремонта была посредником в передаче взятки - РИА Новости, 28.04.2025
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16:06 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/vzyatka-2013865567.html
СК: замглавы курского фонда капремонта была посредником в передаче взятки
СК: замглавы курского фонда капремонта была посредником в передаче взятки - РИА Новости, 28.04.2025
СК: замглавы курского фонда капремонта была посредником в передаче взятки
Задержанная замруководителя фонда капремонта Курской области Ольга Минакова стала фигурантом уголовного дела за посредничество во взяточничестве группой лиц по... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:06:00+03:00
2025-04-28T16:06:00+03:00
происшествия
курская область
россия
курск
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
задержание экс-губернатора курской области смирнова
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КУРСК, 28 апр – РИА Новости. Задержанная замруководителя фонда капремонта Курской области Ольга Минакова стала фигурантом уголовного дела за посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, она способствовала в даче взятки в три миллиона рублей должностному лицу, сообщили РИА Новости в региональном Следственном комитете. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о задержании заместителя руководителя фонда капитального ремонта Курской области Ольги Минаковой, которая обвиняется в посредничестве при передаче взятки. &quot;В Курске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора фонда капитального ремонта и сотрудника коммерческой организации. Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК России в отношении 47-летней заместителя генерального директора фонда капитального ремонта Курской области и 48-летнего сотрудника коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)&quot;, - говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Курской области. "По данным следствия, фигуранты способствовали в достижении и реализации соглашения в даче взятки должностному лицу в виде денег в размере трех миллионов рублей за совершение незаконных действий… В настоящее время следствием фигурантам предъявлено обвинение. По ходатайству следователя в отношении обоих злоумышленников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250425/vzyatka-2013412432.html
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происшествия, курская область, россия, курск, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), задержание экс-губернатора курской области смирнова
Происшествия, Курская область, Россия, Курск, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова
СК: замглавы курского фонда капремонта была посредником в передаче взятки

СК возбудил дело против замглавы фонда капремонта Курской области Минаковой

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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КУРСК, 28 апр – РИА Новости. Задержанная замруководителя фонда капремонта Курской области Ольга Минакова стала фигурантом уголовного дела за посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, она способствовала в даче взятки в три миллиона рублей должностному лицу, сообщили РИА Новости в региональном Следственном комитете.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о задержании заместителя руководителя фонда капитального ремонта Курской области Ольги Минаковой, которая обвиняется в посредничестве при передаче взятки.
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«

Курске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора фонда капитального ремонта и сотрудника коммерческой организации. Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК России в отношении 47-летней заместителя генерального директора фонда капитального ремонта Курской области и 48-летнего сотрудника коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Курской области.
"По данным следствия, фигуранты способствовали в достижении и реализации соглашения в даче взятки должностному лицу в виде денег в размере трех миллионов рублей за совершение незаконных действий… В настоящее время следствием фигурантам предъявлено обвинение. По ходатайству следователя в отношении обоих злоумышленников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.
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ПроисшествияКурская областьРоссияКурскАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова
 
 
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