https://ria.ru/20250428/vsu-2013807991.html

Минобороны рассказало об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

Минобороны рассказало об уничтожении складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025

Минобороны рассказало об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

Авиация и артиллерия России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, средства ПВО сбили 234 дрона, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:53:00+03:00

2025-04-28T12:53:00+03:00

2025-04-28T13:05:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, средства ПВО сбили 234 дрона, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов подразделений ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах", - говорится в сообщении Минобороны.Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 234 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 54 179 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 071 танк и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 689 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250428/cherkassy-2013803163.html

https://ria.ru/20250428/economist-2013790247.html

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россия, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша