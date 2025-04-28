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Минобороны рассказало об уничтожении складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
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12:53 28.04.2025 (обновлено: 13:05 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/vsu-2013807991.html
Минобороны рассказало об уничтожении складов боеприпасов ВСУ
Минобороны рассказало об уничтожении складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
Минобороны рассказало об уничтожении складов боеприпасов ВСУ
Авиация и артиллерия России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, средства ПВО сбили 234 дрона, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2025
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2025-04-28T13:05:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, средства ПВО сбили 234 дрона, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов подразделений ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах", - говорится в сообщении Минобороны.Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 234 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 54 179 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 071 танк и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 689 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250428/cherkassy-2013803163.html
https://ria.ru/20250428/economist-2013790247.html
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Россия, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
Минобороны рассказало об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили склады боеприпасов и 234 БПЛА ВСУ

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, средства ПВО сбили 234 дрона, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов подразделений ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах", - говорится в сообщении Минобороны.
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Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 234 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 54 179 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 071 танк и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 689 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)США
 
 
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