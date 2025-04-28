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Война с искусством. Как музеи спасали свои сокровища
Война с искусством. Как музеи спасали свои сокровища - РИА Новости, 28.04.2025
Война с искусством. Как музеи спасали свои сокровища
С 1941 года сотрудники советских музеев тоже вели свою войну – им надо было спасать ценнейшие экспонаты. Коллекции "Эрмитажа" вывозили в Свердловск, эшелоны обстреливали, но чудом не пострадал даже фарфор. Уличные скульптуры прятали – обшивали досками, закапывали в землю.
2025-04-28T14:30:00+03:00
2025-04-28T14:30:00+03:00
2025-04-28T14:30:00+03:00
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Война с искусством. Как музеи спасали свои сокровища
С 1941 года сотрудники советских музеев тоже вели свою войну – им надо было спасать ценнейшие экспонаты. Коллекции "Эрмитажа" вывозили в Свердловск, эшелоны обстреливали, но чудом не пострадал даже фарфор. Уличные скульптуры прятали – обшивали досками, закапывали в землю.
Часть экспонатов Херсонесского музея тоже эвакуировали в Свердловск. На тот момент в фондах музея числилось порядка 200 тысяч единиц хранения. А штат музея насчитывал всего 43 человека. Одни отправились на фронт, другие – в тыл, малая часть осталась охранять музейное достояние до самого конца. После оккупации от музея осталось только одно целое здание – нацисты при отступлении подрывали храмы и музеи.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода краеведа Алексея Ерофеева, директора Екатеринбургского музей изобразительных искусств Никиту Корытина, заведующую научно-архивным отделом Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяну Прохорову.
audio/mpeg
Война с искусством. Как музеи спасали свои сокровища
С 1941 года сотрудники советских музеев тоже вели свою войну – им надо было спасать ценнейшие экспонаты. Коллекции "Эрмитажа" вывозили в Свердловск, эшелоны обстреливали, но чудом не пострадал даже фарфор. Уличные скульптуры прятали – обшивали досками, закапывали в землю.
Часть экспонатов Херсонесского музея тоже эвакуировали в Свердловск. На тот момент в фондах музея числилось порядка 200 тысяч единиц хранения. А штат музея насчитывал всего 43 человека. Одни отправились на фронт, другие – в тыл, малая часть осталась охранять музейное достояние до самого конца. После оккупации от музея осталось только одно целое здание – нацисты при отступлении подрывали храмы и музеи.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода краеведа Алексея Ерофеева, директора Екатеринбургского музей изобразительных искусств Никиту Корытина, заведующую научно-архивным отделом Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяну Прохорову.
audio/mpeg
Часть экспонатов Херсонесского музея тоже эвакуировали в Свердловск. На тот момент в фондах музея числилось порядка 200 тысяч единиц хранения. А штат музея насчитывал всего 43 человека. Одни отправились на фронт, другие – в тыл, малая часть осталась охранять музейное достояние до самого конца. После оккупации от музея осталось только одно целое здание – нацисты при отступлении подрывали храмы и музеи.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода краеведа Алексея Ерофеева, директора Екатеринбургского музей изобразительных искусств Никиту Корытина, заведующую научно-архивным отделом Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяну Прохорову.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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освобождение. путь к победе, аудио
Освобождение, Освобождение. Путь к Победе
Война с искусством. Как музеи спасали свои сокровища
С 1941 года сотрудники советских музеев тоже вели свою войну – им надо было спасать ценнейшие экспонаты. Коллекции "Эрмитажа" вывозили в Свердловск, эшелоны обстреливали, но чудом не пострадал даже фарфор. Уличные скульптуры прятали – обшивали досками, закапывали в землю.