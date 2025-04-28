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Война с искусством. Как музеи спасали свои сокровища

Война с искусством. Как музеи спасали свои сокровища - РИА Новости, 28.04.2025

Война с искусством. Как музеи спасали свои сокровища

С 1941 года сотрудники советских музеев тоже вели свою войну – им надо было спасать ценнейшие экспонаты. Коллекции "Эрмитажа" вывозили в Свердловск, эшелоны обстреливали, но чудом не пострадал даже фарфор. Уличные скульптуры прятали – обшивали досками, закапывали в землю.

2025-04-28T14:30:00+03:00

2025-04-28T14:30:00+03:00

2025-04-28T14:30:00+03:00

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Война с искусством. Как музеи спасали свои сокровища С 1941 года сотрудники советских музеев тоже вели свою войну – им надо было спасать ценнейшие экспонаты. Коллекции "Эрмитажа" вывозили в Свердловск, эшелоны обстреливали, но чудом не пострадал даже фарфор. Уличные скульптуры прятали – обшивали досками, закапывали в землю. Часть экспонатов Херсонесского музея тоже эвакуировали в Свердловск. На тот момент в фондах музея числилось порядка 200 тысяч единиц хранения. А штат музея насчитывал всего 43 человека. Одни отправились на фронт, другие – в тыл, малая часть осталась охранять музейное достояние до самого конца. После оккупации от музея осталось только одно целое здание – нацисты при отступлении подрывали храмы и музеи. Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода краеведа Алексея Ерофеева, директора Екатеринбургского музей изобразительных искусств Никиту Корытина, заведующую научно-архивным отделом Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяну Прохорову. audio/mpeg

Война с искусством. Как музеи спасали свои сокровища С 1941 года сотрудники советских музеев тоже вели свою войну – им надо было спасать ценнейшие экспонаты. Коллекции "Эрмитажа" вывозили в Свердловск, эшелоны обстреливали, но чудом не пострадал даже фарфор. Уличные скульптуры прятали – обшивали досками, закапывали в землю. Часть экспонатов Херсонесского музея тоже эвакуировали в Свердловск. На тот момент в фондах музея числилось порядка 200 тысяч единиц хранения. А штат музея насчитывал всего 43 человека. Одни отправились на фронт, другие – в тыл, малая часть осталась охранять музейное достояние до самого конца. После оккупации от музея осталось только одно целое здание – нацисты при отступлении подрывали храмы и музеи. Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода краеведа Алексея Ерофеева, директора Екатеринбургского музей изобразительных искусств Никиту Корытина, заведующую научно-архивным отделом Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяну Прохорову. audio/mpeg

Часть экспонатов Херсонесского музея тоже эвакуировали в Свердловск. На тот момент в фондах музея числилось порядка 200 тысяч единиц хранения. А штат музея насчитывал всего 43 человека. Одни отправились на фронт, другие – в тыл, малая часть осталась охранять музейное достояние до самого конца. После оккупации от музея осталось только одно целое здание – нацисты при отступлении подрывали храмы и музеи.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода краеведа Алексея Ерофеева, директора Екатеринбургского музей изобразительных искусств Никиту Корытина, заведующую научно-архивным отделом Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяну Прохорову.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение. путь к победе, аудио