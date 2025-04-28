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Воробьев: товарооборот между Московской областью и Узбекистаном вырос вдвое - РИА Новости, 28.04.2025
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Новости Подмосковья
 
18:31 28.04.2025 (обновлено: 19:39 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/vorobev-2013907441.html
Воробьев: товарооборот между Московской областью и Узбекистаном вырос вдвое
Воробьев: товарооборот между Московской областью и Узбекистаном вырос вдвое - РИА Новости, 28.04.2025
Воробьев: товарооборот между Московской областью и Узбекистаном вырос вдвое
Товарооборот между Московской областью и Республикой Узбекистан за пять лет увеличился почти в два раза, сотрудничество обсудили губернатор Андрей Воробьев и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:31:00+03:00
2025-04-28T19:39:00+03:00
новости подмосковья
россия
андрей воробьев
узбекистан
шавкат мирзиеев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Товарооборот между Московской областью и Республикой Узбекистан за пять лет увеличился почти в два раза, сотрудничество обсудили губернатор Андрей Воробьев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Встреча состоялась в рамках V Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Воробьев подчеркнул, что старт сотрудничеству дал Форум регионов, который состоялся под руководством президентов России и Узбекистана. Губернатор Московской области отметил, что в рамках выставки обсуждены проекты, которые реализованы в Ташкентской, Самаркандской, Андижанской областях и в Подмосковье. "Это практическое сотрудничество, которое дает рабочие места, технологии, новые предприятия. Спасибо федеральному правительству и Минпромторгу России за поддержку наших проектов. Задача – совершенствовать экономику, развивать ее, а также все, что связано с образованием наших детей, обменом опытом. Это уже происходит на базе наших флагманских школ. А в Ферганской области будет создан детский центр подобный нашему ДКЦ им. Рошаля. И в мае открываем выставку музея Савицкого. Президент Узбекистана поддержал, чтобы она была проведена у нас", – приводит пресс-служба слова Воробьева. На стенде Московской области представлены подмосковные предприятия, тесно сотрудничающие с Узбекистаном, а также планирующие разместить там свое производство. Среди них – мытищинский завод "Метровагонмаш", компании "Щелково Агрохим", "Деловое партнерство" (BIENNALE), ГК "Черноголовка", "Люберецкий завод Монтажавтоматика" и другие. "Нам предстоит большая программа поиска новых проектов. Мы заинтересованы в том, чтобы узбекские предприятия, которые имеют потенциал дальнейшего экспорта, были представлены у нас. Важно, чтобы в индустриальные парки, которые мы строим, также приходили самые конкурентоспособные. Один из них заходит в наш ИП "Титан" – это производитель подшипников (очень востребованный элемент для машиностроения). Мы ждем и уверены, что подобных проектов будет больше. Также мы благодарим наших предпринимателей, которые принимают решение по расширению своего бизнеса и чувствуют себя здесь (в Узбекистане) уверенно", – подчеркнул Воробьев. По информации пресс-службы, подмосковная фармацевтическая продукция в 2025 году составила 50% от всего российского экспорта фармы в Узбекистан. Московская область и Узбекистан сотрудничают и в сфере образования. В конце прошлого года в Московскую область для обмена практиками из Ташкентской области приехали 40 школьников и семь педагогов. Гостям показали подмосковные образовательные кластеры и флагманские школы, для них организовали различные экскурсии, мастер-классы. Кроме того, на постоянной основе осуществляется обмен технологиями в сфере здравоохранения - методами диагностики, лечения и другими. Ежегодно проводятся совместные конференции с участием ведущих экспертов, конкурсы молодых медспециалистов, реализуются научные проекты и другие мероприятия.
https://ria.ru/20250409/vorobev-2010251157.html
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россия
узбекистан
московская область (подмосковье)
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россия, андрей воробьев, узбекистан, шавкат мирзиеев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Россия, Андрей Воробьев, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Московская область (Подмосковье)
Воробьев: товарооборот между Московской областью и Узбекистаном вырос вдвое

Воробьев: товарооборот между Подмосковьем и Узбекистаном вырос почти в два раза

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Товарооборот между Московской областью и Республикой Узбекистан за пять лет увеличился почти в два раза, сотрудничество обсудили губернатор Андрей Воробьев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Встреча состоялась в рамках V Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".
Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Воробьев: вложенные в промпарки бюджетные средства окупятся за 5 лет
9 апреля, 14:47
Воробьев подчеркнул, что старт сотрудничеству дал Форум регионов, который состоялся под руководством президентов России и Узбекистана. Губернатор Московской области отметил, что в рамках выставки обсуждены проекты, которые реализованы в Ташкентской, Самаркандской, Андижанской областях и в Подмосковье.
"Это практическое сотрудничество, которое дает рабочие места, технологии, новые предприятия. Спасибо федеральному правительству и Минпромторгу России за поддержку наших проектов. Задача – совершенствовать экономику, развивать ее, а также все, что связано с образованием наших детей, обменом опытом. Это уже происходит на базе наших флагманских школ. А в Ферганской области будет создан детский центр подобный нашему ДКЦ им. Рошаля. И в мае открываем выставку музея Савицкого. Президент Узбекистана поддержал, чтобы она была проведена у нас", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
На стенде Московской области представлены подмосковные предприятия, тесно сотрудничающие с Узбекистаном, а также планирующие разместить там свое производство. Среди них – мытищинский завод "Метровагонмаш", компании "Щелково Агрохим", "Деловое партнерство" (BIENNALE), ГК "Черноголовка", "Люберецкий завод Монтажавтоматика" и другие.
"Нам предстоит большая программа поиска новых проектов. Мы заинтересованы в том, чтобы узбекские предприятия, которые имеют потенциал дальнейшего экспорта, были представлены у нас. Важно, чтобы в индустриальные парки, которые мы строим, также приходили самые конкурентоспособные. Один из них заходит в наш ИП "Титан" – это производитель подшипников (очень востребованный элемент для машиностроения). Мы ждем и уверены, что подобных проектов будет больше. Также мы благодарим наших предпринимателей, которые принимают решение по расширению своего бизнеса и чувствуют себя здесь (в Узбекистане) уверенно", – подчеркнул Воробьев.
По информации пресс-службы, подмосковная фармацевтическая продукция в 2025 году составила 50% от всего российского экспорта фармы в Узбекистан.
Московская область и Узбекистан сотрудничают и в сфере образования. В конце прошлого года в Московскую область для обмена практиками из Ташкентской области приехали 40 школьников и семь педагогов. Гостям показали подмосковные образовательные кластеры и флагманские школы, для них организовали различные экскурсии, мастер-классы.
Кроме того, на постоянной основе осуществляется обмен технологиями в сфере здравоохранения - методами диагностики, лечения и другими. Ежегодно проводятся совместные конференции с участием ведущих экспертов, конкурсы молодых медспециалистов, реализуются научные проекты и другие мероприятия.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета образовательной программы Герои Подмосковья - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Воробьев избран главой общественного совета программы "Герои Подмосковья"
1 апреля, 19:54
 
Новости ПодмосковьяРоссияАндрей ВоробьевУзбекистанШавкат МирзиеевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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