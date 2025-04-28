https://ria.ru/20250428/volgograd-2013846855.html

Путин и Лукашенко примут участие в мероприятиях к Дню Победы в Волгограде

Путин и Лукашенко примут участие в мероприятиях к Дню Победы в Волгограде - РИА Новости, 28.04.2025

Путин и Лукашенко примут участие в мероприятиях к Дню Победы в Волгограде

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 апреля в Волгограде примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:05:00+03:00

2025-04-28T15:05:00+03:00

2025-04-28T18:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

волгоград

владимир путин

александр лукашенко

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 апреля в Волгограде примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать девятого апреля в Волгограде пройдут мероприятия с участием президента РФ Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Отмечается, что, в частности, предусмотрены совместное посещение мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, а также их выступления на итоговом пленарном заседании Международного форума "Великое наследие – общее будущее", организованного по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России."Кроме того, главы государств проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества", - добавляется в сообщении.Также в графике президента предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013833020.html

https://ria.ru/20250415/lukashenko-2011322921.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волгоград, владимир путин, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне