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Путин и Лукашенко примут участие в мероприятиях к Дню Победы в Волгограде - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:05 28.04.2025 (обновлено: 18:45 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/volgograd-2013846855.html
Путин и Лукашенко примут участие в мероприятиях к Дню Победы в Волгограде
Путин и Лукашенко примут участие в мероприятиях к Дню Победы в Волгограде - РИА Новости, 28.04.2025
Путин и Лукашенко примут участие в мероприятиях к Дню Победы в Волгограде
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 апреля в Волгограде примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:05:00+03:00
2025-04-28T18:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
волгоград
владимир путин
александр лукашенко
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 апреля в Волгограде примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать девятого апреля в Волгограде пройдут мероприятия с участием президента РФ Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Отмечается, что, в частности, предусмотрены совместное посещение мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, а также их выступления на итоговом пленарном заседании Международного форума "Великое наследие – общее будущее", организованного по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России."Кроме того, главы государств проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества", - добавляется в сообщении.Также в графике президента предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013833020.html
https://ria.ru/20250415/lukashenko-2011322921.html
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волгоград, владимир путин, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Волгоград, Владимир Путин, Александр Лукашенко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин и Лукашенко примут участие в мероприятиях к Дню Победы в Волгограде

Путин и Лукашенко 29 апреля поучаствуют мероприятиях ко Дню Победы в Волгограде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСовместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 апреля в Волгограде примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать девятого апреля в Волгограде пройдут мероприятия с участием президента РФ Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, в частности, предусмотрены совместное посещение мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, а также их выступления на итоговом пленарном заседании Международного форума "Великое наследие – общее будущее", организованного по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
"Кроме того, главы государств проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества", - добавляется в сообщении.
Также в графике президента предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВолгоградВладимир ПутинАлександр Лукашенко80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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