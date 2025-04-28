Путин и Лукашенко примут участие в мероприятиях к Дню Победы в Волгограде
Путин и Лукашенко 29 апреля поучаствуют мероприятиях ко Дню Победы в Волгограде
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСовместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 апреля в Волгограде примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать девятого апреля в Волгограде пройдут мероприятия с участием президента РФ Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в частности, предусмотрены совместное посещение мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, а также их выступления на итоговом пленарном заседании Международного форума "Великое наследие – общее будущее", организованного по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
"Кроме того, главы государств проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества", - добавляется в сообщении.
Также в графике президента предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
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