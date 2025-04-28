https://ria.ru/20250428/venesuela-2013932128.html
Венесуэла обвинила власти США в похищении ребёнка
Венесуэла обвинила власти США в похищении ребёнка - РИА Новости, 28.04.2025
Венесуэла обвинила власти США в похищении ребёнка
Правительство Венесуэлы обвинило американские власти в похищении двухлетней гражданки страны Майкелис Антонельи Эспиносы Берналь и потребовали её немедленного... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:32:00+03:00
2025-04-28T20:32:00+03:00
2025-04-28T20:32:00+03:00
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МЕХИКО, 28 апр - РИА Новости. Правительство Венесуэлы обвинило американские власти в похищении двухлетней гражданки страны Майкелис Антонельи Эспиносы Берналь и потребовали её немедленного возвращения, заявление об этом опубликовал глава МИД Иван Хиль. "Венесуэла заявляет всему миру о похищении американскими властями венесуэльской девочки Майкелис Антонельи Эспиносы Берналь, которая была разлучена с матерью в момент посадки на рейс репатриации в Венесуэлу", - говорится в заявлении Хиля.В Каракасе указали, что отец девочки был "без суда и следствия" отправлен в "концентрационный лагерь" в Сальвадоре. Это действие венесуэльские власти назвали "современным аналогом поездов смерти времён Второй мировой войны". Правительство Венесуэлы намерено задействовать все юридические, политические, дипломатические и многосторонние механизмы для возвращения в страну ребёнка, насильственно изъятого из семьи. Каракас призвал Вашингтон уважать международные законы и права ребёнка, такие как право на жизнь и развитие, идентичность, на жизнь в семье, на защиту от дискриминации и насилия, закреплённые в Женевской декларации прав ребёнка.
https://ria.ru/20250323/guantanamo-2006730355.html
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в мире, венесуэла, каракас, сальвадор
В мире, Венесуэла, Каракас, Сальвадор
Венесуэла обвинила власти США в похищении ребёнка
Венесуэла обвинила США в похищении двухлетней гражданки страны