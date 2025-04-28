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"Мы сильно отстали от русских". Пентагон готовит радикальную реформу - РИА Новости, 28.04.2025
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08:00 28.04.2025 (обновлено: 08:05 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/usmc-2013203730.html
"Мы сильно отстали от русских". Пентагон готовит радикальную реформу
"Мы сильно отстали от русских". Пентагон готовит радикальную реформу - РИА Новости, 28.04.2025
"Мы сильно отстали от русских". Пентагон готовит радикальную реформу
Командование США признало: вооруженные силы страны опоздали к беспилотной революции в военном деле. Элитные войска пытаются экстренно наверстать упущенное и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T08:00:00+03:00
2025-04-28T08:05:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Командование США признало: вооруженные силы страны опоздали к беспилотной революции в военном деле. Элитные войска пытаются экстренно наверстать упущенное и предлагают свои высокотехнологические решения. О том, как меняется понимание роли отдельного бойца в новых реалиях, — в материале РИА Новости.Учителя из прошлого векаТехнологическое отставание американских военных заметили еще бойцы ВСУ, которых инструкторы из США готовили к контрнаступлению на полигонах в Европе. Один из курсантов, оператор БПЛА, писал весной 2023-го, что учителя предпочитали проводить разведку по старинке: "залезть на какой-нибудь холм, по бумажной карте и азимуту отразить координаты точки, вызвать на нее артиллерию по рации, скорректировать и вернуться назад".А концепции использования гражданских коптеров — как ударных, так и разведывательных — у штатовцев не было "даже в планах". По словам украинского военного, американцы сильно удивлялись, узнав, на какую дистанцию может применяться, с какой скоростью лететь и какой вес нести дрон-камикадзе за 500 долларов.При этом у военных США было множество беспилотников самолетного типа, но их применяли только на бригадном уровне. По мнению автора текста, такой подход годится разве что против "аборигенов в Ираке, Афгане, Сирии", а не в серьезной войне.Спустя несколько лет, похоже, ситуация начала меняться: по крайней мере, появилась концепция, предполагающая широкое использование беспилотных средств поражения. Правда, лишь в элитных частях — в Корпусе морской пехоты (КМП).Убийственно дешевоТехнический прогресс в военной сфере меняет самую суть отдельного бойца, рассказал в недавнем выступлении генерал-лейтенант морской пехоты Бенджамин Уотсон, возглавляющий Командование по тренировкам и образованию Корпуса морской пехоты (TECOM).По его словам, до сих пор считалось, что любой морпех должен быть способен "убить того, кого нужно убить, на расстоянии до 500 метров"."Но теперь благодаря новейшим технологиям тот же самый боец может быть столь же смертоносным на дистанциях до 15-20 километров и дальше", — объяснил генерал.В авангарде этих усилий — экспериментальная группа ударных беспилотников (MCADT), оснащенная FPV-дронами. Ее создали в начале года на тренировочной базе в Куантико (штат Вирджиния)."Это ответ на быстрое распространение технологий и тактик вооруженных дронов с видом от первого лица, наблюдаемых в современных конфликтах, особенно в Восточной Европе", — говорится в пресс-релизе Корпуса морской пехоты. Там отмечается, что "дроны FPV обеспечивают летальность на уровне отделения на расстоянии до 20 километров менее чем за пять тысяч долларов по сравнению с более дорогими системами вооружения с меньшими возможностями".Особо подчеркивается экономическая эффективность и масштабируемость такого решения для современных боевых действий.Напомним, гражданские коптеры и созданные на их основе боевые модификации широко используют обе стороны украинского конфликта — как для разведки, так и для поражения целей. Причем применяют такое оружие не только элитные подразделения. Однако в США решили не ограничиваться этими видами БПЛА.Замена ручным гранатамГлава командования силами Корпуса морской пехоты Эрик Остин сообщил, что, помимо беспилотников-камикадзе, его род войск рассчитывает вооружиться так называемыми органическими высокоточными (OPF) и барражирующими боеприпасами. Предполагаются разные модификации: для небольших подразделений и для отдельного бойца."Если раньше солдат носил на жилете одну или две ручные гранаты, которые мог бросить настолько далеко и точно, насколько позволяет физическая подготовка, то теперь мы приближаемся к тому, что он сможет носить управляемую ручную гранату: подбрасывать ее в воздух с возможностью зависания, а кто-то позади него направит боеприпас на врагов, находящихся на значительном расстоянии", — привел пример генерал-майор морской пехоты Джейсон Вудворт.Он особо отметил, что морпехам придется столкнуться с противником, у которого будут такие же боевые возможности.Издание The War Zone отмечает: аналоги MCADT появляются в других родах войск Вооруженных сил США, в том числе у сил специальных операций. Все больше закупают и барражирующих боеприпасов.Несмотря на все усилия, ВС США по-прежнему "остаются в роли догоняющих, когда речь идет о широком развертывании беспилотных средств, а также о средствах защиты от них", констатирует военный эксперт Джозеф Тревитик. И пока американские генералы, как это всегда бывает, "готовятся к прошлой войне", участники полноценных конфликтов ушли далеко вперед.
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РИА Новости
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5
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технологии, сша, министерство обороны сша
Технологии, США, Министерство обороны США
"Мы сильно отстали от русских". Пентагон готовит радикальную реформу

Американский генерал Уотсон: смертоносность одного морпеха США вырастет в разы

© AP Photo / Mindaugas KulbisМорские пехотинцы США во время учений Baltops
Морские пехотинцы США во время учений Baltops - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Командование США признало: вооруженные силы страны опоздали к беспилотной революции в военном деле. Элитные войска пытаются экстренно наверстать упущенное и предлагают свои высокотехнологические решения. О том, как меняется понимание роли отдельного бойца в новых реалиях, — в материале РИА Новости.

Учителя из прошлого века

Технологическое отставание американских военных заметили еще бойцы ВСУ, которых инструкторы из США готовили к контрнаступлению на полигонах в Европе. Один из курсантов, оператор БПЛА, писал весной 2023-го, что учителя предпочитали проводить разведку по старинке: "залезть на какой-нибудь холм, по бумажной карте и азимуту отразить координаты точки, вызвать на нее артиллерию по рации, скорректировать и вернуться назад".
А концепции использования гражданских коптеров — как ударных, так и разведывательных — у штатовцев не было "даже в планах". По словам украинского военного, американцы сильно удивлялись, узнав, на какую дистанцию может применяться, с какой скоростью лететь и какой вес нести дрон-камикадзе за 500 долларов.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ударный FPV-дрон
При этом у военных США было множество беспилотников самолетного типа, но их применяли только на бригадном уровне. По мнению автора текста, такой подход годится разве что против "аборигенов в Ираке, Афгане, Сирии", а не в серьезной войне.
Спустя несколько лет, похоже, ситуация начала меняться: по крайней мере, появилась концепция, предполагающая широкое использование беспилотных средств поражения. Правда, лишь в элитных частях — в Корпусе морской пехоты (КМП).

Убийственно дешево

Технический прогресс в военной сфере меняет самую суть отдельного бойца, рассказал в недавнем выступлении генерал-лейтенант морской пехоты Бенджамин Уотсон, возглавляющий Командование по тренировкам и образованию Корпуса морской пехоты (TECOM).
По его словам, до сих пор считалось, что любой морпех должен быть способен "убить того, кого нужно убить, на расстоянии до 500 метров".
"Но теперь благодаря новейшим технологиям тот же самый боец может быть столь же смертоносным на дистанциях до 15-20 километров и дальше", — объяснил генерал.
В авангарде этих усилий — экспериментальная группа ударных беспилотников (MCADT), оснащенная FPV-дронами. Ее создали в начале года на тренировочной базе в Куантико (штат Вирджиния).
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle TalbotАмериканский морской пехотинец
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019 - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle Talbot
Американский морской пехотинец
"Это ответ на быстрое распространение технологий и тактик вооруженных дронов с видом от первого лица, наблюдаемых в современных конфликтах, особенно в Восточной Европе", — говорится в пресс-релизе Корпуса морской пехоты. Там отмечается, что "дроны FPV обеспечивают летальность на уровне отделения на расстоянии до 20 километров менее чем за пять тысяч долларов по сравнению с более дорогими системами вооружения с меньшими возможностями".
Особо подчеркивается экономическая эффективность и масштабируемость такого решения для современных боевых действий.
Напомним, гражданские коптеры и созданные на их основе боевые модификации широко используют обе стороны украинского конфликта — как для разведки, так и для поражения целей. Причем применяют такое оружие не только элитные подразделения. Однако в США решили не ограничиваться этими видами БПЛА.

Замена ручным гранатам

Глава командования силами Корпуса морской пехоты Эрик Остин сообщил, что, помимо беспилотников-камикадзе, его род войск рассчитывает вооружиться так называемыми органическими высокоточными (OPF) и барражирующими боеприпасами. Предполагаются разные модификации: для небольших подразделений и для отдельного бойца.
"Если раньше солдат носил на жилете одну или две ручные гранаты, которые мог бросить настолько далеко и точно, насколько позволяет физическая подготовка, то теперь мы приближаемся к тому, что он сможет носить управляемую ручную гранату: подбрасывать ее в воздух с возможностью зависания, а кто-то позади него направит боеприпас на врагов, находящихся на значительном расстоянии", — привел пример генерал-майор морской пехоты Джейсон Вудворт.
Перспективное вооружение (концепт) - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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Он особо отметил, что морпехам придется столкнуться с противником, у которого будут такие же боевые возможности.
Издание The War Zone отмечает: аналоги MCADT появляются в других родах войск Вооруженных сил США, в том числе у сил специальных операций. Все больше закупают и барражирующих боеприпасов.
Несмотря на все усилия, ВС США по-прежнему "остаются в роли догоняющих, когда речь идет о широком развертывании беспилотных средств, а также о средствах защиты от них", констатирует военный эксперт Джозеф Тревитик. И пока американские генералы, как это всегда бывает, "готовятся к прошлой войне", участники полноценных конфликтов ушли далеко вперед.
 
ТехнологииСШАМинистерство обороны США
 
 
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