Рейтинг@Mail.ru
"Вопрос стоит в признании Украины". Миронов высказался об условиях мира - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013887299.html
"Вопрос стоит в признании Украины". Миронов высказался об условиях мира
"Вопрос стоит в признании Украины". Миронов высказался об условиях мира - РИА Новости, 28.04.2025
"Вопрос стоит в признании Украины". Миронов высказался об условиях мира
Вопрос в настоящее время стоит не в признании Крыма, а в признании Украины как суверенного государства на условиях прочного мира, которые предлагает Россия,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:23:00+03:00
2025-04-28T17:23:00+03:00
украина
россия
сша
сергей миронов
дональд трамп
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36572/53/365725351_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_da01858c54a8e57caeb2017e778d6503.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вопрос в настоящее время стоит не в признании Крыма, а в признании Украины как суверенного государства на условиях прочного мира, которые предлагает Россия, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Вопрос сегодня стоит не в признании Крыма, а в признании Украины как суверенного государства на условиях прочного мира, которые предлагает Россия", - сказал он. Политик напомнил, что в последние дни многие комментарии президента США Дональда Трампа и представителей американской администрации посвящены именно вопросу признания Украиной российского статуса Крыма. "На мой взгляд, многие на Западе до сих пор не понимают, что Россия начала специальную военную операцию не ради новых территорий", - добавил лидер СРЗП. Миронов подчеркнул, что первопричины конфликта не раз были ясно изложены президентом России Владимиром Путиным и добавить к этому нечего, поэтому статус Крыма, как и других российских регионов не обсуждается. По его словам, с этой точки зрения признание Крыма – это еще не решение конфликта, но "шаг в нужном направлении, тест на готовность Запада к диалогу с Россией". "Снятие "крымских" санкций, что пытаются представить как уступку, для нас не является самоцелью. Крымский полуостров все 11 лет успешно развивается, несмотря ни на какое внешнее давление. Поэтому заманивать нас ослаблением санкций или пугать новыми бесполезно – к миру это не приведет", - сказал депутат Госдумы. Миронов считает, что для урегулирования конфликта начинать нужно с прекращения военной помощи киевскому режиму, избрания новых органов власти и гарантий нейтрального статуса Украины.
https://ria.ru/20250323/krym-2006741597.html
https://ria.ru/20250322/krym-2006626852.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36572/53/365725351_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_eb4105f272945365a9ab3b01ade1740a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, сергей миронов, дональд трамп, владимир путин, госдума рф
Украина, Россия, США, Сергей Миронов, Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума РФ
"Вопрос стоит в признании Украины". Миронов высказался об условиях мира

Миронов: вопрос стоит в признании Украины как суверенного государства

© РИА НовостиСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вопрос в настоящее время стоит не в признании Крыма, а в признании Украины как суверенного государства на условиях прочного мира, которые предлагает Россия, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Вопрос сегодня стоит не в признании Крыма, а в признании Украины как суверенного государства на условиях прочного мира, которые предлагает Россия", - сказал он.
Генуэзская крепость в Судаке - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
У Запада есть все основания признать Крым, заявил Константинов
23 марта, 07:39
Политик напомнил, что в последние дни многие комментарии президента США Дональда Трампа и представителей американской администрации посвящены именно вопросу признания Украиной российского статуса Крыма.
"На мой взгляд, многие на Западе до сих пор не понимают, что Россия начала специальную военную операцию не ради новых территорий", - добавил лидер СРЗП.
Миронов подчеркнул, что первопричины конфликта не раз были ясно изложены президентом России Владимиром Путиным и добавить к этому нечего, поэтому статус Крыма, как и других российских регионов не обсуждается.
По его словам, с этой точки зрения признание Крыма – это еще не решение конфликта, но "шаг в нужном направлении, тест на готовность Запада к диалогу с Россией".
"Снятие "крымских" санкций, что пытаются представить как уступку, для нас не является самоцелью. Крымский полуостров все 11 лет успешно развивается, несмотря ни на какое внешнее давление. Поэтому заманивать нас ослаблением санкций или пугать новыми бесполезно – к миру это не приведет", - сказал депутат Госдумы.
Миронов считает, что для урегулирования конфликта начинать нужно с прекращения военной помощи киевскому режиму, избрания новых органов власти и гарантий нейтрального статуса Украины.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Политолог прокомментировал вопрос признания статуса Крыма со стороны Запада
22 марта, 07:57
 
УкраинаРоссияСШАСергей МироновДональд ТрампВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала