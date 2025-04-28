https://ria.ru/20250428/ukraina-2013887299.html

"Вопрос стоит в признании Украины". Миронов высказался об условиях мира

"Вопрос стоит в признании Украины". Миронов высказался об условиях мира - РИА Новости, 28.04.2025

"Вопрос стоит в признании Украины". Миронов высказался об условиях мира

Вопрос в настоящее время стоит не в признании Крыма, а в признании Украины как суверенного государства на условиях прочного мира, которые предлагает Россия,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:23:00+03:00

2025-04-28T17:23:00+03:00

2025-04-28T17:23:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вопрос в настоящее время стоит не в признании Крыма, а в признании Украины как суверенного государства на условиях прочного мира, которые предлагает Россия, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Вопрос сегодня стоит не в признании Крыма, а в признании Украины как суверенного государства на условиях прочного мира, которые предлагает Россия", - сказал он. Политик напомнил, что в последние дни многие комментарии президента США Дональда Трампа и представителей американской администрации посвящены именно вопросу признания Украиной российского статуса Крыма. "На мой взгляд, многие на Западе до сих пор не понимают, что Россия начала специальную военную операцию не ради новых территорий", - добавил лидер СРЗП. Миронов подчеркнул, что первопричины конфликта не раз были ясно изложены президентом России Владимиром Путиным и добавить к этому нечего, поэтому статус Крыма, как и других российских регионов не обсуждается. По его словам, с этой точки зрения признание Крыма – это еще не решение конфликта, но "шаг в нужном направлении, тест на готовность Запада к диалогу с Россией". "Снятие "крымских" санкций, что пытаются представить как уступку, для нас не является самоцелью. Крымский полуостров все 11 лет успешно развивается, несмотря ни на какое внешнее давление. Поэтому заманивать нас ослаблением санкций или пугать новыми бесполезно – к миру это не приведет", - сказал депутат Госдумы. Миронов считает, что для урегулирования конфликта начинать нужно с прекращения военной помощи киевскому режиму, избрания новых органов власти и гарантий нейтрального статуса Украины.

https://ria.ru/20250323/krym-2006741597.html

https://ria.ru/20250322/krym-2006626852.html

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украина, россия, сша, сергей миронов, дональд трамп, владимир путин, госдума рф