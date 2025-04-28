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ВВС Украины сообщили о потере истребителя во время боевого задания - РИА Новости, 28.04.2025
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14:00 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013824764.html
ВВС Украины сообщили о потере истребителя во время боевого задания
ВВС Украины сообщили о потере истребителя во время боевого задания - РИА Новости, 28.04.2025
ВВС Украины сообщили о потере истребителя во время боевого задания
Военно-воздушные силы Украины в понедельник сообщили о потере своего истребителя Су-27 во время боевого задания. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:00:00+03:00
2025-04-28T14:00:00+03:00
украина
су-27
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Военно-воздушные силы Украины в понедельник сообщили о потере своего истребителя Су-27 во время боевого задания. "Утром 28 апреля 2025 года во время выполнения комплексного боевого задания… был потерян истребитель Су-27 воздушных сил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВВС Украины. Отмечается, что обстоятельства инцидента выясняются, создана специальная комиссия. Также уточняется, что пилот при крушении самолета выжил. Где произошел инцидент, не сообщается.
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украина, су-27
Украина, Су-27
ВВС Украины сообщили о потере истребителя во время боевого задания

ВВС Украины сообщили о потере истребителя Су-27 во время боевого задания

© Фото : U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Военно-воздушные силы Украины в понедельник сообщили о потере своего истребителя Су-27 во время боевого задания.
"Утром 28 апреля 2025 года во время выполнения комплексного боевого задания… был потерян истребитель Су-27 воздушных сил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВВС Украины.
Отмечается, что обстоятельства инцидента выясняются, создана специальная комиссия. Также уточняется, что пилот при крушении самолета выжил. Где произошел инцидент, не сообщается.
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