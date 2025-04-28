https://ria.ru/20250428/turtsiya-2013761818.html
Источник: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Украины
Источник: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 28.04.2025
Источник: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Украины
Турция не принимала каких-либо официальных решений по гарантиям безопасности для Украины, вопрос находится на стадии переговоров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T07:06:00+03:00
2025-04-28T07:06:00+03:00
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости/Прайм. Турция не принимала каких-либо официальных решений по гарантиям безопасности для Украины, вопрос находится на стадии переговоров, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы передавало, что проект США по урегулированию украинского конфликта предусматривает гарантии безопасности для Украины в первую очередь за счет Европы. Встречный проект соглашения, подготовленный украинскими и европейскими представителями, предусматривает предоставление Киеву прочных гарантий безопасности, включая обязательства со стороны США, аналогичные пятой статье устава НАТО. "Официальных решений не было (с турецкой стороны – ред.) В случае каких-либо решений, мы объявим", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о позиции Анкары по вопросам гарантий безопасности для Украины.
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Источник: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Украины
Турция не принимала официальных решений по гарантиям безопасности для Украины