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Турецкий политик прокомментировал освобождение Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/turtsija-2013805544.html
Турецкий политик прокомментировал освобождение Курской области
Турецкий политик прокомментировал освобождение Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
Турецкий политик прокомментировал освобождение Курской области
Освобождение Курской области лишает Запад еще одного козыря в противостоянии Россией, героическая русская армия поставила на колени киевский режим и его хозяев, РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:46:00+03:00
2025-04-28T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Освобождение Курской области лишает Запад еще одного козыря в противостоянии Россией, героическая русская армия поставила на колени киевский режим и его хозяев, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Героическая русская армия и героический русский народ поставили на колени Украину, ставшую орудием империализма и поддерживающих ее глобалистских хозяев атлантической системы", - заявил политик. По его словам, вывод украинской оккупационной армии из Курской области, которую она заняла в августе прошлого года, чтобы добиться тактического превосходства над Россией, "означает, что атлантические державы, которые уже смирились с поражением, потеряли еще один козырь, особенно США". В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20250329/prodazha-2008078587.html
https://ria.ru/20250426/alaudinov--2013605055.html
россия
курская область
суджа
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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Турецкий политик прокомментировал освобождение Курской области

Турецкий политик Топкурулу: освобождение Курской области лишило Запад козыря

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Освобождение Курской области лишает Запад еще одного козыря в противостоянии Россией, героическая русская армия поставила на колени киевский режим и его хозяев, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области
29 марта, 06:51
"Героическая русская армия и героический русский народ поставили на колени Украину, ставшую орудием империализма и поддерживающих ее глобалистских хозяев атлантической системы", - заявил политик.
По его словам, вывод украинской оккупационной армии из Курской области, которую она заняла в августе прошлого года, чтобы добиться тактического превосходства над Россией, "означает, что атлантические державы, которые уже смирились с поражением, потеряли еще один козырь, особенно США".
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.
"Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Алаудинов высказался об освобождении Курской области
26 апреля, 17:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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