https://ria.ru/20250428/turtsija-2013805544.html

Турецкий политик прокомментировал освобождение Курской области

Турецкий политик прокомментировал освобождение Курской области - РИА Новости, 28.04.2025

Турецкий политик прокомментировал освобождение Курской области

Освобождение Курской области лишает Запад еще одного козыря в противостоянии Россией, героическая русская армия поставила на колени киевский режим и его хозяев, РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:46:00+03:00

2025-04-28T12:46:00+03:00

2025-04-28T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Освобождение Курской области лишает Запад еще одного козыря в противостоянии Россией, героическая русская армия поставила на колени киевский режим и его хозяев, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Героическая русская армия и героический русский народ поставили на колени Украину, ставшую орудием империализма и поддерживающих ее глобалистских хозяев атлантической системы", - заявил политик. По его словам, вывод украинской оккупационной армии из Курской области, которую она заняла в августе прошлого года, чтобы добиться тактического превосходства над Россией, "означает, что атлантические державы, которые уже смирились с поражением, потеряли еще один козырь, особенно США". В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20250329/prodazha-2008078587.html

https://ria.ru/20250426/alaudinov--2013605055.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)