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Трутнев призвал вовлечь молодежь в подготовку к 80-летию Победы - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:22 28.04.2025 (обновлено: 05:23 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/trutnev-2013757086.html
Трутнев призвал вовлечь молодежь в подготовку к 80-летию Победы
Трутнев призвал вовлечь молодежь в подготовку к 80-летию Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Трутнев призвал вовлечь молодежь в подготовку к 80-летию Победы
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в подготовку и проведение мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T05:22:00+03:00
2025-04-28T05:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
юрий трутнев
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в подготовку и проведение мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне необходимо вовлечь максимальное количество молодежи, чтобы таким образом передать память о тех событиях. "Нам нельзя забывать, но, кроме того, задача вот такого большого события как юбилей Победы больше. Мы должны эту память передать и сделать это не пассивно, не просто рассказами, не просто фильмами. Я хотел бы, чтобы максимум ребят приняли участие в этих мероприятиях. Мы будем именно такое активное участие планировать, и для ребят, которые у нас обучаются в центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин", и в рамках мемориального комплекса, который мы по поручению президента РФ строим на острове Шумшу - там многое будет ребятами делаться, не только нами, взрослыми", - сказал Трутнев журналистам. Вице-премьер отметил, что в дальневосточных регионах будут проводиться парады, высадка деревьев в Саду памяти, научно-практические конференции, молодежные мероприятия. "Наше поколение - кто-то по рассказам родителей, кто-то по рассказам дедов, по фотографиям - еще помнит о событиях Великой Отечественной войны. Впрессованы в нашу память события, которые остались в истории каждой семьи. Я, например, помню и знаю всё, что происходило с нашей семьей в годы Великой Отечественной. И начиная от деда, который воевал с первого дня до последнего в составе воинских частей, защищающих Ленинград, до воспоминаний моей мамы, которая в зрелом возрасте показывала мне шрам на ноге - ее гитлеровец пнул во время войны, когда она была еще совсем маленькой девчонкой", - поделился Трутнев.
https://ria.ru/20250428/forum-2013740939.html
https://ria.ru/20250427/rekonstruktsiya-2013668015.html
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общество, россия, юрий трутнев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Юрий Трутнев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Трутнев призвал вовлечь молодежь в подготовку к 80-летию Победы

Трутнев: в подготовку к 80-летию Победы необходимо привлечь максимум молодежи

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Юрий Трутнев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в подготовку и проведение мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне необходимо вовлечь максимальное количество молодежи, чтобы таким образом передать память о тех событиях.
"Нам нельзя забывать, но, кроме того, задача вот такого большого события как юбилей Победы больше. Мы должны эту память передать и сделать это не пассивно, не просто рассказами, не просто фильмами. Я хотел бы, чтобы максимум ребят приняли участие в этих мероприятиях. Мы будем именно такое активное участие планировать, и для ребят, которые у нас обучаются в центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин", и в рамках мемориального комплекса, который мы по поручению президента РФ строим на острове Шумшу - там многое будет ребятами делаться, не только нами, взрослыми", - сказал Трутнев журналистам.
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Вице-премьер отметил, что в дальневосточных регионах будут проводиться парады, высадка деревьев в Саду памяти, научно-практические конференции, молодежные мероприятия.
"Наше поколение - кто-то по рассказам родителей, кто-то по рассказам дедов, по фотографиям - еще помнит о событиях Великой Отечественной войны. Впрессованы в нашу память события, которые остались в истории каждой семьи. Я, например, помню и знаю всё, что происходило с нашей семьей в годы Великой Отечественной. И начиная от деда, который воевал с первого дня до последнего в составе воинских частей, защищающих Ленинград, до воспоминаний моей мамы, которая в зрелом возрасте показывала мне шрам на ноге - ее гитлеровец пнул во время войны, когда она была еще совсем маленькой девчонкой", - поделился Трутнев.
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