Трутнев призвал вовлечь молодежь в подготовку к 80-летию Победы
Трутнев: в подготовку к 80-летию Победы необходимо привлечь максимум молодежи
Юрий Трутнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в подготовку и проведение мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне необходимо вовлечь максимальное количество молодежи, чтобы таким образом передать память о тех событиях.
"Нам нельзя забывать, но, кроме того, задача вот такого большого события как юбилей Победы больше. Мы должны эту память передать и сделать это не пассивно, не просто рассказами, не просто фильмами. Я хотел бы, чтобы максимум ребят приняли участие в этих мероприятиях. Мы будем именно такое активное участие планировать, и для ребят, которые у нас обучаются в центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин", и в рамках мемориального комплекса, который мы по поручению президента РФ строим на острове Шумшу - там многое будет ребятами делаться, не только нами, взрослыми", - сказал Трутнев журналистам.
Вице-премьер отметил, что в дальневосточных регионах будут проводиться парады, высадка деревьев в Саду памяти, научно-практические конференции, молодежные мероприятия.
"Наше поколение - кто-то по рассказам родителей, кто-то по рассказам дедов, по фотографиям - еще помнит о событиях Великой Отечественной войны. Впрессованы в нашу память события, которые остались в истории каждой семьи. Я, например, помню и знаю всё, что происходило с нашей семьей в годы Великой Отечественной. И начиная от деда, который воевал с первого дня до последнего в составе воинских частей, защищающих Ленинград, до воспоминаний моей мамы, которая в зрелом возрасте показывала мне шрам на ноге - ее гитлеровец пнул во время войны, когда она была еще совсем маленькой девчонкой", - поделился Трутнев.