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Трамп посоветовал чиновникам не использовать Signal, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2025
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18:54 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/tramp-2013913913.html
Трамп посоветовал чиновникам не использовать Signal, пишут СМИ
Трамп посоветовал чиновникам не использовать Signal, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2025
Трамп посоветовал чиновникам не использовать Signal, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп посоветовал чиновникам своей администрации не использовать приложение Signal после инцидента с утечкой военных планов в мессенджере, РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:54:00+03:00
2025-04-28T18:54:00+03:00
в мире
сша
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пит хегсет
ансар алла
министерство обороны сша
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал чиновникам своей администрации не использовать приложение Signal после инцидента с утечкой военных планов в мессенджере, пишет журнал Atlantic. "Может просто не стоит использовать Signal, ОК?", - приводит журнал слова Трампа в материале, основанном на интервью с президентом и источниками в администрации. После инцидента никто из причастных не был уволен. При этом, по информации издания, в Белом доме до конца года ожидают ухода советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который случайно добавил главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга в чат Signal. Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
https://ria.ru/20250424/tramp-2013297866.html
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в мире, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, пит хегсет, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, США, Йемен, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Пит Хегсет, Ансар Алла, Министерство обороны США
Трамп посоветовал чиновникам не использовать Signal, пишут СМИ

Трамп посоветовал чиновникам не использовать Signal после утечки военных планов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал чиновникам своей администрации не использовать приложение Signal после инцидента с утечкой военных планов в мессенджере, пишет журнал Atlantic.
«
"Может просто не стоит использовать Signal, ОК?", - приводит журнал слова Трампа в материале, основанном на интервью с президентом и источниками в администрации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Трамп даст интервью автору статьи о переписке в Signal
24 апреля, 19:28
После инцидента никто из причастных не был уволен. При этом, по информации издания, в Белом доме до конца года ожидают ухода советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который случайно добавил главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга в чат Signal.
Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
Джон Рэтклифф - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Глава ЦРУ подтвердил участие в чате высокопоставленных чиновников в Signal
25 марта, 19:23
 
В миреСШАЙеменДональд ТрампМайк УолтцПит ХегсетАнсар АллаМинистерство обороны США
 
 
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