Трамп посоветовал чиновникам не использовать Signal, пишут СМИ
Трамп посоветовал чиновникам не использовать Signal после утечки военных планов
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал чиновникам своей администрации не использовать приложение Signal после инцидента с утечкой военных планов в мессенджере, пишет журнал Atlantic.
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"Может просто не стоит использовать Signal, ОК?", - приводит журнал слова Трампа в материале, основанном на интервью с президентом и источниками в администрации.
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24 апреля, 19:28
После инцидента никто из причастных не был уволен. При этом, по информации издания, в Белом доме до конца года ожидают ухода советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который случайно добавил главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга в чат Signal.
Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.