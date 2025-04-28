https://ria.ru/20250428/tramp-2013913913.html

Трамп посоветовал чиновникам не использовать Signal, пишут СМИ

Трамп посоветовал чиновникам не использовать Signal, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2025

Трамп посоветовал чиновникам не использовать Signal, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп посоветовал чиновникам своей администрации не использовать приложение Signal после инцидента с утечкой военных планов в мессенджере, РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:54:00+03:00

2025-04-28T18:54:00+03:00

2025-04-28T18:54:00+03:00

в мире

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дональд трамп

майк уолтц

пит хегсет

ансар алла

министерство обороны сша

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал чиновникам своей администрации не использовать приложение Signal после инцидента с утечкой военных планов в мессенджере, пишет журнал Atlantic. "Может просто не стоит использовать Signal, ОК?", - приводит журнал слова Трампа в материале, основанном на интервью с президентом и источниками в администрации. После инцидента никто из причастных не был уволен. При этом, по информации издания, в Белом доме до конца года ожидают ухода советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который случайно добавил главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга в чат Signal. Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.

https://ria.ru/20250424/tramp-2013297866.html

https://ria.ru/20250325/glava-2007285524.html

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в мире, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, пит хегсет, ансар алла, министерство обороны сша