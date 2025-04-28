https://ria.ru/20250428/tovarooborot-2013866674.html
Товарооборот Татарстана и Узбекистана в 2024 году достиг $376 млн
Товарооборот Татарстана и Узбекистана в 2024 году достиг $376 млн - РИА Новости, 28.04.2025
Товарооборот Татарстана и Узбекистана в 2024 году достиг $376 млн
Товарооборот Татарстана с Узбекистаном по итогам 2024 года вырос на 21% и превысил 376 миллионов долларов, российский регион реализует в Узбекистане несколько... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:10:00+03:00
2025-04-28T16:10:00+03:00
2025-04-28T16:11:00+03:00
республика татарстан
узбекистан
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
шавкат мирзиеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026873_0:32:3001:1720_1920x0_80_0_0_2785422aeb8c4f26c6707e674d4f24d5.jpg
КАЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Товарооборот Татарстана с Узбекистаном по итогам 2024 года вырос на 21% и превысил 376 миллионов долларов, российский регион реализует в Узбекистане несколько совместных проектов, в том числе по созданию промплощадок, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов в Узбекистане участвует в работе международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", где размещен стенд Татарстана. Он также посетил ряд объектов на площадках специального промышленного парка "Бухарский комплекс развития промышленности" и индустриального парка на территории СЭЗ "Навои". "Раис республики поблагодарил Шавката Мирзиёева за неизменную поддержку всех проектов и личное внимание к сотрудничеству с Татарстаном. По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 21% и превысил 376 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Отдельно стороны обсудили реализацию двух совместных проектов: создание промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях Узбекистана. Ранее с участием Татарстана уже были запущены и успешно работают технопарки "Чирчик" и "Джизак". "Эти знаковые татарстано-узбекистанские совместные проекты – хороший вклад в сотрудничество наших стран", - отметил Минниханов. В рамках международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" свою продукцию презентуют такие татарстанские предприятия, как Казанский вертолетный завод, Казанское моторостроительное производственное объединение, технополис "Химград", Камский индустриальный парк "Мастер", компании "Татлифт", "Эйдос Медицина" и другие. Отдельный стенд представил российский производитель грузовиков компания "Камаз".
https://ria.ru/20250326/tatarstan-2007536892.html
https://ria.ru/20250421/forum-2012521921.html
узбекистан
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026873_388:0:3001:1960_1920x0_80_0_0_df633a1eb96d7dc771f4071b53649737.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, шавкат мирзиеев
Республика Татарстан, Узбекистан, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Шавкат Мирзиеев
Товарооборот Татарстана и Узбекистана в 2024 году достиг $376 млн
Товарооборот Татарстана с Узбекистаном по итогам 2024 года достиг $376 млн
КАЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Товарооборот Татарстана с Узбекистаном по итогам 2024 года вырос на 21% и превысил 376 миллионов долларов, российский регион реализует в Узбекистане несколько совместных проектов, в том числе по созданию промплощадок, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов в Узбекистане участвует в работе международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", где размещен стенд Татарстана. Он также посетил ряд объектов на площадках специального промышленного парка "Бухарский комплекс развития промышленности" и индустриального парка на территории СЭЗ "Навои".
"Раис республики поблагодарил Шавката Мирзиёева за неизменную поддержку всех проектов и личное внимание к сотрудничеству с Татарстаном. По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 21% и превысил 376 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Отдельно стороны обсудили реализацию двух совместных проектов: создание промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях Узбекистана. Ранее с участием Татарстана уже были запущены и успешно работают технопарки "Чирчик" и "Джизак".
"Эти знаковые татарстано-узбекистанские совместные проекты – хороший вклад в сотрудничество наших стран", - отметил Минниханов.
В рамках международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" свою продукцию презентуют такие татарстанские предприятия, как Казанский вертолетный завод, Казанское моторостроительное производственное объединение, технополис "Химград", Камский индустриальный парк "Мастер", компании "Татлифт", "Эйдос Медицина" и другие. Отдельный стенд представил российский производитель грузовиков компания "Камаз".