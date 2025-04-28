https://ria.ru/20250428/tovarooborot-2013866674.html

Товарооборот Татарстана и Узбекистана в 2024 году достиг $376 млн

Товарооборот Татарстана и Узбекистана в 2024 году достиг $376 млн - РИА Новости, 28.04.2025

Товарооборот Татарстана и Узбекистана в 2024 году достиг $376 млн

Товарооборот Татарстана с Узбекистаном по итогам 2024 года вырос на 21% и превысил 376 миллионов долларов, российский регион реализует в Узбекистане несколько... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:10:00+03:00

2025-04-28T16:10:00+03:00

2025-04-28T16:11:00+03:00

республика татарстан

узбекистан

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

шавкат мирзиеев

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КАЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Товарооборот Татарстана с Узбекистаном по итогам 2024 года вырос на 21% и превысил 376 миллионов долларов, российский регион реализует в Узбекистане несколько совместных проектов, в том числе по созданию промплощадок, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов в Узбекистане участвует в работе международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", где размещен стенд Татарстана. Он также посетил ряд объектов на площадках специального промышленного парка "Бухарский комплекс развития промышленности" и индустриального парка на территории СЭЗ "Навои". "Раис республики поблагодарил Шавката Мирзиёева за неизменную поддержку всех проектов и личное внимание к сотрудничеству с Татарстаном. По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 21% и превысил 376 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Отдельно стороны обсудили реализацию двух совместных проектов: создание промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях Узбекистана. Ранее с участием Татарстана уже были запущены и успешно работают технопарки "Чирчик" и "Джизак". "Эти знаковые татарстано-узбекистанские совместные проекты – хороший вклад в сотрудничество наших стран", - отметил Минниханов. В рамках международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" свою продукцию презентуют такие татарстанские предприятия, как Казанский вертолетный завод, Казанское моторостроительное производственное объединение, технополис "Химград", Камский индустриальный парк "Мастер", компании "Татлифт", "Эйдос Медицина" и другие. Отдельный стенд представил российский производитель грузовиков компания "Камаз".

https://ria.ru/20250326/tatarstan-2007536892.html

https://ria.ru/20250421/forum-2012521921.html

узбекистан

республика татарстан (татарстан)

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узбекистан, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, шавкат мирзиеев