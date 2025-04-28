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Около 1,7 тыс заявок пришло на танцевальный фестиваль в Подмосковье
Около 1,7 тыс заявок пришло на танцевальный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 28.04.2025
Около 1,7 тыс заявок пришло на танцевальный фестиваль в Подмосковье
Порядка 1,7 тысячи заявок отправили из разных регионов России на участие в подмосковном фестивале "Город танцует в парках", сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:25:00+03:00
2025-04-28T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Порядка 1,7 тысячи заявок отправили из разных регионов России на участие в подмосковном фестивале "Город танцует в парках", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Так, для участников из регионов России прием заявок завершился 23 апреля, для Подмосковья – 25 апреля. Подмосковные танцоры смогут ознакомиться со списком прошедших отбор 10 мая. "Можно с уверенностью сказать, что фестиваль “Город танцует в парках” вышел на новый уровень. В прошлом году мы получили почти 1,2 тысячи заявок. В этом году их количество увеличилось до порядка 1,7 тысячи, из которых 210 подали танцоры из 34 регионов России. Среди них участники из самых разных субъектов нашей страны: Приморского края, Томской области, а также из Республики Марий Эл, Республики Крым, Архангельской, Белгородской, Ивановской, Калужской, Калининградской, Тверской областей и других регионов России", – приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова. В 2025 году открытие фестиваля "Город танцует в парках" состоится 17 мая в Центральном городском парке Королева. На концерте выступят танцоры со всей страны. Участники всероссийского этапа получат дипломы лауреата I, II и III степени. Танцоры из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива и солиста с 18 мая по 28 июня. Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией "Московская областная дирекция по развитию парков" при поддержке министерства культуры и туризма региона в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье), Новости Подмосковья
Около 1,7 тыс заявок пришло на танцевальный фестиваль в Подмосковье
На подмосковный фестиваль "Город танцует в парках" подали около 1,7 тыс заявок
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Порядка 1,7 тысячи заявок отправили из разных регионов России на участие в подмосковном фестивале "Город танцует в парках", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Так, для участников из регионов России прием заявок завершился 23 апреля, для Подмосковья – 25 апреля. Подмосковные танцоры смогут ознакомиться со списком прошедших отбор 10 мая.
"Можно с уверенностью сказать, что фестиваль “Город танцует в парках” вышел на новый уровень. В прошлом году мы получили почти 1,2 тысячи заявок. В этом году их количество увеличилось до порядка 1,7 тысячи, из которых 210 подали танцоры из 34 регионов России. Среди них участники из самых разных субъектов нашей страны: Приморского края, Томской области, а также из Республики Марий Эл, Республики Крым, Архангельской, Белгородской, Ивановской, Калужской, Калининградской, Тверской областей и других регионов России", – приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.
В 2025 году открытие фестиваля "Город танцует в парках" состоится 17 мая в Центральном городском парке Королева. На концерте выступят танцоры со всей страны. Участники всероссийского этапа получат дипломы лауреата I, II и III степени. Танцоры из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива и солиста с 18 мая по 28 июня.
Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией "Московская областная дирекция по развитию парков" при поддержке министерства культуры и туризма региона в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".