https://ria.ru/20250428/tageszeitung-2013877340.html

"Четко обозначил". В Германии отреагировали на заявление Путина о перемирии

"Четко обозначил". В Германии отреагировали на заявление Путина о перемирии - РИА Новости, 28.04.2025

"Четко обозначил". В Германии отреагировали на заявление Путина о перемирии

Президент России Владимир Путин неожиданно объявил о прекращении огня на Украине в дни празднования юбилея Победы над нацистской Германией, сообщило немецкое... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:59:00+03:00

2025-04-28T16:59:00+03:00

2025-04-28T16:59:00+03:00

владимир путин

россия

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госдума рф

дмитрий песков

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вячеслав володин

в мире

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин неожиданно объявил о прекращении огня на Украине в дни празднования юбилея Победы над нацистской Германией, сообщило немецкое издание Tageszeitung."Кремль четко обозначил начало и конец режима прекращения огня на Украине", — говорится в материале.В тексте издания отмечается, что Украине придется соблюдать режим прекращения огня в период, когда Россия и другие страны отмечают 80-ю годовщину победы над гитлеровской Германией.Путин 28 апреля объявил о перемирии с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщил Кремль в Telegram-канале. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. При этом, в случае нарушения перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ, говорится в заявлении. Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами, отметили в Кремле . Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение инициативой главы государства.Ранее, 19 апреля, глава государства объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013862809.html

https://ria.ru/20250428/matvienko-2013852397.html

https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013768663.html

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владимир путин, россия, украина, госдума рф, дмитрий песков, германия, вячеслав володин, в мире