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"Четко обозначил". В Германии отреагировали на заявление Путина о перемирии - РИА Новости, 28.04.2025
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16:59 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/tageszeitung-2013877340.html
"Четко обозначил". В Германии отреагировали на заявление Путина о перемирии
"Четко обозначил". В Германии отреагировали на заявление Путина о перемирии - РИА Новости, 28.04.2025
"Четко обозначил". В Германии отреагировали на заявление Путина о перемирии
Президент России Владимир Путин неожиданно объявил о прекращении огня на Украине в дни празднования юбилея Победы над нацистской Германией, сообщило немецкое... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:59:00+03:00
2025-04-28T16:59:00+03:00
владимир путин
россия
украина
госдума рф
дмитрий песков
германия
вячеслав володин
в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин неожиданно объявил о прекращении огня на Украине в дни празднования юбилея Победы над нацистской Германией, сообщило немецкое издание Tageszeitung."Кремль четко обозначил начало и конец режима прекращения огня на Украине", — говорится в материале.В тексте издания отмечается, что Украине придется соблюдать режим прекращения огня в период, когда Россия и другие страны отмечают 80-ю годовщину победы над гитлеровской Германией.Путин 28 апреля объявил о перемирии с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщил Кремль в Telegram-канале. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. При этом, в случае нарушения перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ, говорится в заявлении. Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами, отметили в Кремле . Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение инициативой главы государства.Ранее, 19 апреля, глава государства объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013862809.html
https://ria.ru/20250428/matvienko-2013852397.html
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владимир путин, россия, украина, госдума рф, дмитрий песков, германия, вячеслав володин, в мире
Владимир Путин, Россия, Украина, Госдума РФ, Дмитрий Песков, Германия, Вячеслав Володин, В мире
"Четко обозначил". В Германии отреагировали на заявление Путина о перемирии

Tageszeitung : Кремль четко обозначил начало и конец режима прекращения огня

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин неожиданно объявил о прекращении огня на Украине в дни празднования юбилея Победы над нацистской Германией, сообщило немецкое издание Tageszeitung.
"Кремль четко обозначил начало и конец режима прекращения огня на Украине", — говорится в материале.
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На Украине неожиданно высказались о перемирии в День Победы
Вчера, 15:58
В тексте издания отмечается, что Украине придется соблюдать режим прекращения огня в период, когда Россия и другие страны отмечают 80-ю годовщину победы над гитлеровской Германией.
Путин 28 апреля объявил о перемирии с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщил Кремль в Telegram-канале. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. При этом, в случае нарушения перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ, говорится в заявлении. Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами, отметили в Кремле .
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Вчера, 15:22
Ранее, 19 апреля, глава государства объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
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Владимир ПутинРоссияУкраинаГосдума РФДмитрий ПесковГерманияВячеслав ВолодинВ мире
 
 
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