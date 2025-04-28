https://ria.ru/20250428/sud-2013842228.html

Фигурантам дела о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора вынесли приговор

Фигурантам дела о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора вынесли приговор - РИА Новости, 28.04.2025

Фигурантам дела о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора вынесли приговор

Мосгорсуд приговорил к 21 и 14 годам лишения свободы двух россиян, братьев Георгия и Ивана Радомировых, обвиняемых по делу о контрабанде кокаина из Эквадора... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:53:00+03:00

2025-04-28T14:53:00+03:00

2025-04-28T14:53:00+03:00

происшествия

россия

эквадор

литва

московский городской суд

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 21 и 14 годам лишения свободы двух россиян, братьев Георгия и Ивана Радомировых, обвиняемых по делу о контрабанде кокаина из Эквадора общим объемом более 472 килограммов, сообщила РИА Новости адвокат Елена Белозерова. "Присяжные сочли Георгия Радомирова виновным в 4 из 13 эпизодов дела, по 9 эпизодам его оправдали, признав за ним право на реабилитацию. Однако по 4 эпизодам его приговорили к 21 году, Ивана – к 14 годам", - рассказала собеседница агентства, представляющая интересы Георгия Радомирова. Приговор будет обязательно обжалован, добавила она. Мосгорсуд летом 2023 года на основе вердикта присяжных оправдал двух граждан Литвы и двух россиян по уголовному делу о контрабанде кокаина. Игориса Григаса – ещё одного литовца и пятого фигуранта уголовного дела – суд счел виновным по неосновным эпизодам, проведенное им время в следственном изоляторе зачлось как уже отбытое наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет. Все фигуранты, которые до решения суда содержались под стражей, оказались на свободе. В феврале 2024 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции по жалобе гособвинителя отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение с новыми присяжными. Трое граждан Литвы покинули Россию после освобождения, поскольку в отношении них не было избрано какой-либо меры пресечения. Братья Радомировы в свою очередь не были намерены скрываться, жили в Санкт-Петербурге. После отмены приговора их арестовали, сообщала ранее адвокат Елена Белозерова. Дело в отношении трёх литовцев было выделено в отдельное производство, а вскоре приостановлено. Новое рассмотрение с участием присяжных проходило только в отношении Георгия и Ивана Радомировых. Как полагало следствие, в 2013 году в Санкт-Петербурге гражданин Литвы Игорис Григас создал преступное сообщество, в которое вовлек братьев Георгия и Ивана Радомировых, а также граждан Литовской Республики Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса. Целью их деятельности были контрабандные поставки из Эквадора в Россию кокаина. Как отмечали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, с января 2013 года по апрель 2019 года соучастники совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе шесть контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 килограммов из Эквадора в морской порт Санкт-Петербурга для сбыта в России.

https://ria.ru/20250410/prigovor-2010502984.html

https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000486090.html

https://ria.ru/20250214/moskva-1999285012.html

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происшествия, россия, эквадор, литва, московский городской суд