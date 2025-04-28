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В МИД Украины ответили на вопрос о стуле на встрече Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.04.2025
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19:40 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/stul-2013923287.html
В МИД Украины ответили на вопрос о стуле на встрече Трампа и Зеленского
В МИД Украины ответили на вопрос о стуле на встрече Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.04.2025
В МИД Украины ответили на вопрос о стуле на встрече Трампа и Зеленского
В МИД Украины не знают, для кого был предназначен третий стул на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане, заявил представитель... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:40:00+03:00
2025-04-28T19:40:00+03:00
в мире
ватикан
сша
франция
дональд трамп
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
мид украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В МИД Украины не знают, для кого был предназначен третий стул на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане, заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий. Согласно информации газеты Telegraph со ссылкой на дипломатические источники из Франции, третий стул на встрече Трампа с Зеленским на церемонии похорон папы Римского Франциска предназначался не для французского лидера Эммануэля Макрона, а для переводчика. "Я не знаю", - сказал Тихий во время эфира в соцсети X, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее газета Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг писала, что Трамп не дал Макрону присоединиться к его беседе с Зеленским на церемонии похорон папы Римского Франциска, заявив, что тому "не следует здесь быть". В субботу ряд украинских и западных СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим после церемонии.
https://ria.ru/20250428/vatikan-2013791770.html
https://ria.ru/20250428/makron-2013808216.html
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в мире, ватикан, сша, франция, дональд трамп, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), мид украины
В мире, Ватикан, США, Франция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), МИД Украины
В МИД Украины ответили на вопрос о стуле на встрече Трампа и Зеленского

МИД Украины не знает, для кого предназначался третий стул на встрече в Ватикане

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В МИД Украины не знают, для кого был предназначен третий стул на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане, заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.
Согласно информации газеты Telegraph со ссылкой на дипломатические источники из Франции, третий стул на встрече Трампа с Зеленским на церемонии похорон папы Римского Франциска предназначался не для французского лидера Эммануэля Макрона, а для переводчика.
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Вчера, 11:32
"Я не знаю", - сказал Тихий во время эфира в соцсети X, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее газета Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг писала, что Трамп не дал Макрону присоединиться к его беседе с Зеленским на церемонии похорон папы Римского Франциска, заявив, что тому "не следует здесь быть".
В субботу ряд украинских и западных СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим после церемонии.
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В миреВатиканСШАФранцияДональд ТрампВладимир ЗеленскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)МИД Украины
 
 
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