https://ria.ru/20250428/stul-2013923287.html

В МИД Украины ответили на вопрос о стуле на встрече Трампа и Зеленского

В МИД Украины ответили на вопрос о стуле на встрече Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.04.2025

В МИД Украины ответили на вопрос о стуле на встрече Трампа и Зеленского

В МИД Украины не знают, для кого был предназначен третий стул на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане, заявил представитель... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:40:00+03:00

2025-04-28T19:40:00+03:00

2025-04-28T19:40:00+03:00

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ватикан

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дональд трамп

владимир зеленский

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В МИД Украины не знают, для кого был предназначен третий стул на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане, заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий. Согласно информации газеты Telegraph со ссылкой на дипломатические источники из Франции, третий стул на встрече Трампа с Зеленским на церемонии похорон папы Римского Франциска предназначался не для французского лидера Эммануэля Макрона, а для переводчика. "Я не знаю", - сказал Тихий во время эфира в соцсети X, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее газета Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг писала, что Трамп не дал Макрону присоединиться к его беседе с Зеленским на церемонии похорон папы Римского Франциска, заявив, что тому "не следует здесь быть". В субботу ряд украинских и западных СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим после церемонии.

https://ria.ru/20250428/vatikan-2013791770.html

https://ria.ru/20250428/makron-2013808216.html

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в мире, ватикан, сша, франция, дональд трамп, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), мид украины