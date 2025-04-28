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Старовойт рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 28.04.2025
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03:16 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/starovoyt-2013750595.html
Старовойт рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург
Старовойт рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 28.04.2025
Старовойт рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург
Работы по проекту строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург синхронизированы по направлениям и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T03:16:00+03:00
2025-04-28T03:16:00+03:00
экономика
россия
москва
санкт-петербург
роман старовойт
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Работы по проекту строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург синхронизированы по направлениям и идут по графику и плановым срокам, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Реализация проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Для нашей страны строительство ВСМ является новым и первым в таком масштабе. Все работы по проекту синхронизированы по направлениям и идут в соответствии с графиком и плановыми сроками реализации", - сообщил Старовойт. Министр напомнил, что заключено концессионное соглашение между Росжелдором и ООО "ВСМ Две Столицы", а также обеспечено финансовое закрытие проекта. Помимо этого, приняты все необходимые решения и определены источники финансирования как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, а также по привлечению кредитных средств. Обеспечено законодательное сопровождение проекта ВСМ, продолжил министр, в нормативно-правовую базу включены нормы, связанные с регулированием высокоскоростного сообщения. Внесены изменения в федеральное законодательство, акты правительства, ведомственные приказы Минтранса. Изменения направлены на обеспечение реализации проекта и последующую его эксплуатацию, в том числе перевозку пассажиров. "Что касается непосредственно строительства инфраструктуры – заключены договоры на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Первая проектная документация находится на рассмотрении в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Одновременно идет подготовка по развертыванию строительно-монтажных работ. Отмечу, что уже идет процесс строительно-монтажных работы на выходе из Москвы", - рассказал Старовойт. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20250411/vremja-2010635800.html
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экономика, россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Роман Старовойт, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
Старовойт рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург

Старовойт: строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург идет по графику и планам

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк Роман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Роман Старовойт . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Работы по проекту строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург синхронизированы по направлениям и идут по графику и плановым срокам, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"Реализация проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Для нашей страны строительство ВСМ является новым и первым в таком масштабе. Все работы по проекту синхронизированы по направлениям и идут в соответствии с графиком и плановыми сроками реализации", - сообщил Старовойт.
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Министр напомнил, что заключено концессионное соглашение между Росжелдором и ООО "ВСМ Две Столицы", а также обеспечено финансовое закрытие проекта. Помимо этого, приняты все необходимые решения и определены источники финансирования как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, а также по привлечению кредитных средств.
Обеспечено законодательное сопровождение проекта ВСМ, продолжил министр, в нормативно-правовую базу включены нормы, связанные с регулированием высокоскоростного сообщения. Внесены изменения в федеральное законодательство, акты правительства, ведомственные приказы Минтранса. Изменения направлены на обеспечение реализации проекта и последующую его эксплуатацию, в том числе перевозку пассажиров.
"Что касается непосредственно строительства инфраструктуры – заключены договоры на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Первая проектная документация находится на рассмотрении в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Одновременно идет подготовка по развертыванию строительно-монтажных работ. Отмечу, что уже идет процесс строительно-монтажных работы на выходе из Москвы", - рассказал Старовойт.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
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ЭкономикаРоссияМоскваСанкт-ПетербургРоман СтаровойтФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
 
 
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