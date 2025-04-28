https://ria.ru/20250428/starovoyt-2013750595.html

Старовойт рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург

Старовойт рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 28.04.2025

Старовойт рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург

Работы по проекту строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург синхронизированы по направлениям и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T03:16:00+03:00

2025-04-28T03:16:00+03:00

2025-04-28T03:16:00+03:00

экономика

россия

москва

санкт-петербург

роман старовойт

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Работы по проекту строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург синхронизированы по направлениям и идут по графику и плановым срокам, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Реализация проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Для нашей страны строительство ВСМ является новым и первым в таком масштабе. Все работы по проекту синхронизированы по направлениям и идут в соответствии с графиком и плановыми сроками реализации", - сообщил Старовойт. Министр напомнил, что заключено концессионное соглашение между Росжелдором и ООО "ВСМ Две Столицы", а также обеспечено финансовое закрытие проекта. Помимо этого, приняты все необходимые решения и определены источники финансирования как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, а также по привлечению кредитных средств. Обеспечено законодательное сопровождение проекта ВСМ, продолжил министр, в нормативно-правовую базу включены нормы, связанные с регулированием высокоскоростного сообщения. Внесены изменения в федеральное законодательство, акты правительства, ведомственные приказы Минтранса. Изменения направлены на обеспечение реализации проекта и последующую его эксплуатацию, в том числе перевозку пассажиров. "Что касается непосредственно строительства инфраструктуры – заключены договоры на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Первая проектная документация находится на рассмотрении в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Одновременно идет подготовка по развертыванию строительно-монтажных работ. Отмечу, что уже идет процесс строительно-монтажных работы на выходе из Москвы", - рассказал Старовойт. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

https://ria.ru/20250411/vremja-2010635800.html

https://ria.ru/20250329/peterburg-2008178704.html

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)