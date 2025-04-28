Рейтинг@Mail.ru
Старовойт ответил на вопрос о возвращении иностранных авиастроителей - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/starovoyt-2013748586.html
Старовойт ответил на вопрос о возвращении иностранных авиастроителей
Старовойт ответил на вопрос о возвращении иностранных авиастроителей - РИА Новости, 28.04.2025
Старовойт ответил на вопрос о возвращении иностранных авиастроителей
Министр транспорта РФ Роман Старовойт, комментируя РИА Новости вопрос о возможном возвращении на российский рынок иностранных авиастроителей, заявил о цели... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T02:36:00+03:00
2025-04-28T02:36:00+03:00
экономика
россия
роман старовойт
владимир путин
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96149/90/961499021_0:16:5184:2932_1920x0_80_0_0_5880543f1c05dfd119711d027ad44912.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт, комментируя РИА Новости вопрос о возможном возвращении на российский рынок иностранных авиастроителей, заявил о цели обеспечить независимость от зарубежных компаний. "Наша цель - обеспечить независимость от зарубежных компаний, и введенные недружественными странами санкции нам в этом отлично помогают", - ответил министр на вопрос, продолжат ли российские авиакомпании делать акцент на покупке российских самолетов, даже если зарубежные производители смогут вернуться в Россию. Он подчеркнул, что в настоящее время уже заключены соответствующие контракты на поставку отечественных воздушных судов. "Кроме того, от ряда российских авиакомпаний получены заявки, подтверждающие потребность в приобретении отечественных воздушных судов", - добавил Старовойт. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
https://ria.ru/20250327/rostekh-2007602243.html
https://ria.ru/20250223/aviakompanii-2001126414.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96149/90/961499021_388:0:4996:3456_1920x0_80_0_0_a9a76704e62f5f69c7f37841e89d15ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, роман старовойт, владимир путин, денис мантуров
Экономика, Россия, Роман Старовойт, Владимир Путин, Денис Мантуров
Старовойт ответил на вопрос о возвращении иностранных авиастроителей

Старовойт: цель России — обеспечить независимость от зарубежных авиастроителей

© РИА Новости / Светлана МайороваРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Светлана Майорова
Роман Старовойт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт, комментируя РИА Новости вопрос о возможном возвращении на российский рынок иностранных авиастроителей, заявил о цели обеспечить независимость от зарубежных компаний.
"Наша цель - обеспечить независимость от зарубежных компаний, и введенные недружественными странами санкции нам в этом отлично помогают", - ответил министр на вопрос, продолжат ли российские авиакомпании делать акцент на покупке российских самолетов, даже если зарубежные производители смогут вернуться в Россию.
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию
27 марта, 06:57
Он подчеркнул, что в настоящее время уже заключены соответствующие контракты на поставку отечественных воздушных судов.
"Кроме того, от ряда российских авиакомпаний получены заявки, подтверждающие потребность в приобретении отечественных воздушных судов", - добавил Старовойт.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
Самолеты авиакомпании Аэрофолот - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Мантуров прокомментировал сообщения о возвращении Boeing в Россию
23 февраля, 14:35
 
ЭкономикаРоссияРоман СтаровойтВладимир ПутинДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала