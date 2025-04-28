https://ria.ru/20250428/starovoyt-2013748586.html

Старовойт ответил на вопрос о возвращении иностранных авиастроителей

Старовойт ответил на вопрос о возвращении иностранных авиастроителей - РИА Новости, 28.04.2025

Старовойт ответил на вопрос о возвращении иностранных авиастроителей

Министр транспорта РФ Роман Старовойт, комментируя РИА Новости вопрос о возможном возвращении на российский рынок иностранных авиастроителей, заявил о цели... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T02:36:00+03:00

2025-04-28T02:36:00+03:00

2025-04-28T02:36:00+03:00

экономика

россия

роман старовойт

владимир путин

денис мантуров

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт, комментируя РИА Новости вопрос о возможном возвращении на российский рынок иностранных авиастроителей, заявил о цели обеспечить независимость от зарубежных компаний. "Наша цель - обеспечить независимость от зарубежных компаний, и введенные недружественными странами санкции нам в этом отлично помогают", - ответил министр на вопрос, продолжат ли российские авиакомпании делать акцент на покупке российских самолетов, даже если зарубежные производители смогут вернуться в Россию. Он подчеркнул, что в настоящее время уже заключены соответствующие контракты на поставку отечественных воздушных судов. "Кроме того, от ряда российских авиакомпаний получены заявки, подтверждающие потребность в приобретении отечественных воздушных судов", - добавил Старовойт. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.

https://ria.ru/20250327/rostekh-2007602243.html

https://ria.ru/20250223/aviakompanii-2001126414.html

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экономика, россия, роман старовойт, владимир путин, денис мантуров