Старовойт ответил на вопрос о возвращении иностранных авиастроителей
Старовойт: цель России — обеспечить независимость от зарубежных авиастроителей
Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт, комментируя РИА Новости вопрос о возможном возвращении на российский рынок иностранных авиастроителей, заявил о цели обеспечить независимость от зарубежных компаний.
"Наша цель - обеспечить независимость от зарубежных компаний, и введенные недружественными странами санкции нам в этом отлично помогают", - ответил министр на вопрос, продолжат ли российские авиакомпании делать акцент на покупке российских самолетов, даже если зарубежные производители смогут вернуться в Россию.
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Он подчеркнул, что в настоящее время уже заключены соответствующие контракты на поставку отечественных воздушных судов.
"Кроме того, от ряда российских авиакомпаний получены заявки, подтверждающие потребность в приобретении отечественных воздушных судов", - добавил Старовойт.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
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