https://ria.ru/20250428/starovojt-2013902259.html

Глава Минтранса рассказал, что любит водить автомобиль

Глава Минтранса рассказал, что любит водить автомобиль - РИА Новости, 28.04.2025

Глава Минтранса рассказал, что любит водить автомобиль

Министр транспорта РФ Роман Старовойт любит водить автомобиль и выбрал бы его для путешествия по России, а для поездки на дальние расстояния – самолет. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:06:00+03:00

2025-04-28T18:06:00+03:00

2025-04-28T18:06:00+03:00

общество

россия

москва

казань

роман старовойт

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт любит водить автомобиль и выбрал бы его для путешествия по России, а для поездки на дальние расстояния – самолет. "Если честно, я очень люблю водить машину. Сам это делаю с удовольствием. Правда, время мне не позволяет это делать каждый день, но в выходные я с удовольствием провожу время за рулем", - ответил министр на вопрос, какой бы транспорт он выбрал для путешествия по России. Он выступал в понедельник на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам Старовойта, в настоящее время по России можно комфортно путешествовать на автомобиле. "У нас построены, отремонтированы федеральные автомобильные дороги, региональные дороги, новые трассы, Москва-Санкт-Петербург, М11. Сегодня за шесть часов можно "долететь" от Москвы до Казани на автомобиле, причем не нарушая правил дорожного движения. И это говорит о том, что автомобильный туризм будет развиваться", - сказал министр. "Но, если бы я принимал решение о путешествии на дальние расстояния, конечно, я бы использовал авиационный транспорт, потому что это быстро, удобно и значительно сокращает время", - продолжил Старовойт. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20240907/starovojt-1971227348.html

https://ria.ru/20250428/mishustin-2013813745.html

россия

москва

казань

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Наталья Макарова

общество, россия, москва, казань, роман старовойт