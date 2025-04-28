https://ria.ru/20250428/ssha-2013938359.html

США серьезно настроены на урегулирование на Украине, заявили в Госдепе

США серьезно настроены на урегулирование на Украине, заявили в Госдепе - РИА Новости, 28.04.2025

США серьезно настроены на урегулирование на Украине, заявили в Госдепе

США серьезно настроены на достижение урегулирования на Украине, заявил госдеп в свете состоявшегося накануне разговора главы американского внешнеполитического... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T21:26:00+03:00

2025-04-28T21:26:00+03:00

2025-04-28T21:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. США серьезно настроены на достижение урегулирования на Украине, заявил госдеп в свете состоявшегося накануне разговора главы американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Госсекретарь Марко Рубио вчера разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по запросу Лаврова. После визита 25 апреля в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа, госсекретарь подчеркнул для своего российского коллеги следующие шаги в российско-украинских мирных переговорах и необходимость закончить войну сейчас. США серьезно настроены на обеспечение завершения этой бессмысленной войны", - говорится в распространенном сообщении госдепа.

https://ria.ru/20250427/ssha-2013700696.html

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в мире, сша, украина, москва, сергей лавров, марко рубио, стив уиткофф, россия