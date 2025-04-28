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США серьезно настроены на урегулирование на Украине, заявили в Госдепе - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ssha-2013938359.html
США серьезно настроены на урегулирование на Украине, заявили в Госдепе
США серьезно настроены на урегулирование на Украине, заявили в Госдепе - РИА Новости, 28.04.2025
США серьезно настроены на урегулирование на Украине, заявили в Госдепе
США серьезно настроены на достижение урегулирования на Украине, заявил госдеп в свете состоявшегося накануне разговора главы американского внешнеполитического... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:26:00+03:00
2025-04-28T21:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
москва
сергей лавров
марко рубио
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. США серьезно настроены на достижение урегулирования на Украине, заявил госдеп в свете состоявшегося накануне разговора главы американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Госсекретарь Марко Рубио вчера разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по запросу Лаврова. После визита 25 апреля в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа, госсекретарь подчеркнул для своего российского коллеги следующие шаги в российско-украинских мирных переговорах и необходимость закончить войну сейчас. США серьезно настроены на обеспечение завершения этой бессмысленной войны", - говорится в распространенном сообщении госдепа.
https://ria.ru/20250427/ssha-2013700696.html
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в мире, сша, украина, москва, сергей лавров, марко рубио, стив уиткофф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Москва, Сергей Лавров, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Россия
США серьезно настроены на урегулирование на Украине, заявили в Госдепе

Госдеп после беседы Лаврова и Рубио: США настроены на урегулирование на Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. США серьезно настроены на достижение урегулирования на Украине, заявил госдеп в свете состоявшегося накануне разговора главы американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Госсекретарь Марко Рубио вчера разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по запросу Лаврова. После визита 25 апреля в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа, госсекретарь подчеркнул для своего российского коллеги следующие шаги в российско-украинских мирных переговорах и необходимость закончить войну сейчас. США серьезно настроены на обеспечение завершения этой бессмысленной войны", - говорится в распространенном сообщении госдепа.
Госсекретарь Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Рубио: США в ближайшие дни решат, продолжать ли посредничество по Украине
27 апреля, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМоскваСергей ЛавровМарко РубиоСтив УиткоффРоссия
 
 
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