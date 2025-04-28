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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Липецке
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Липецке - РИА Новости, 28.04.2025
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Липецке
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открылся в микрорайоне Сселки города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:07:00+03:00
2025-04-28T12:07:00+03:00
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липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открылся в микрорайоне Сселки города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, ФОК — мультифункциональный. Есть зал для тяжелой атлетики и единоборств. Универсальный спортивный зал трансформируется в площадку для баскетбола, волейбола, мини-футбола. При использовании мобильных ковров возможно размещение семи бадминтонных кортов одновременно. Также можно будет заниматься танцами и фитнесом. Артамонов отметил, что по просьбам жителей рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом сделали многофункциональную площадку и игровые зоны для детей. "Важно, чтобы спорт был доступен каждому – от малышей до взрослых. Для этого в регионе строятся вот такие ФОКи, создаются открытые спортплощадки, обновляются пришкольные стадионы – как в городах, так и в селах", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Липецке
В липецком микрорайоне Сселки открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открылся в микрорайоне Сселки города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, ФОК — мультифункциональный. Есть зал для тяжелой атлетики и единоборств. Универсальный спортивный зал трансформируется в площадку для баскетбола, волейбола, мини-футбола. При использовании мобильных ковров возможно размещение семи бадминтонных кортов одновременно. Также можно будет заниматься танцами и фитнесом.
Артамонов отметил, что по просьбам жителей рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом сделали многофункциональную площадку и игровые зоны для детей.
"Важно, чтобы спорт был доступен каждому – от малышей до взрослых. Для этого в регионе строятся вот такие ФОКи, создаются открытые спортплощадки, обновляются пришкольные стадионы – как в городах, так и в селах", – сказал Артамонов.