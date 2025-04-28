https://ria.ru/20250428/sselki-2013799376.html

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Липецке

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Липецке - РИА Новости, 28.04.2025

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Липецке

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открылся в микрорайоне Сселки города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:07:00+03:00

2025-04-28T12:07:00+03:00

2025-04-28T12:07:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345150_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_fd12853053f56a5f7bbf67685e4f93ec.jpg

ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открылся в микрорайоне Сселки города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, ФОК — мультифункциональный. Есть зал для тяжелой атлетики и единоборств. Универсальный спортивный зал трансформируется в площадку для баскетбола, волейбола, мини-футбола. При использовании мобильных ковров возможно размещение семи бадминтонных кортов одновременно. Также можно будет заниматься танцами и фитнесом. Артамонов отметил, что по просьбам жителей рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом сделали многофункциональную площадку и игровые зоны для детей. "Важно, чтобы спорт был доступен каждому – от малышей до взрослых. Для этого в регионе строятся вот такие ФОКи, создаются открытые спортплощадки, обновляются пришкольные стадионы – как в городах, так и в селах", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250425/poselok-2013369306.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь артамонов, липецкая область