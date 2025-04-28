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Спецоперация, 28 апреля: Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
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18:11 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/spetsoperatsiya-2013903275.html
Спецоперация, 28 апреля: Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Спецоперация, 28 апреля: Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Спецоперация, 28 апреля: Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, российские военные взяли под контроль населенный пункт Каменка в Харьковской области, ПВО... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:11:00+03:00
2025-04-28T18:11:00+03:00
россия
курская область
брянск
владимир путин
ким чен ын
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, российские военные взяли под контроль населенный пункт Каменка в Харьковской области, ПВО сбила ночью 115 беспилотников над Россией, в Брянске после атаки БПЛА погиб мужчина. Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщается в Telegram-канале Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. "По решению верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорится в сообщении. ВС РФ взяли под контроль Каменку в Харьковской области Российские войска взяли под контроль населенный пункт Каменка в Харьковской области, следует из сводки Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1310 военнослужащих. ВС РФ поразили склады боеприпасов подразделений ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154-х районах. Средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 234 беспилотников. ПВО РФ ночью сбила 115 БПЛА над Россией По данным Минобороны, российские средства ПВО с 20.50 до 4.35 мск сбили 102 украинских дрона над Брянской областью, девять - над Крымом, два - над Курской областью, один – над Белгородской областью и один – над акваторией Черного моря. С 7.30 до 8.30 мск два дрона были уничтожены над Ленинградской областью, еще два - над Новгородской. Около 10.30 мск ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом. Около 12.45 и около 14.00 мск были сбиты два БПЛА над Курской областью. Житель Брянска погиб после атаки БПЛА ВСУ Житель Брянска погиб, одна женщина ранена в результате массированной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. Губернатор выразил родным погибшего глубокие соболезнования, пострадавшей пожелал скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. По словам губернатора, в результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре - сгорели жилой дом и надворная постройка, также уничтожены семь легковых автомобилей. Путин поблагодарил военных КНДР, освобождавших Курскую область Президент России Владимир Путин поблагодарил корейских военных, участвовавших в разгроме ВСУ в Курской области, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой, сообщается на сайте Кремля. "Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР. Отдаём должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой", - говорится в сообщении. Трамп считает, что Зеленский готов отказаться от Крыма В субботу сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. Трамп, комментируя встречу с Зеленским в Ватикане, заявил, что Крым на ней обсуждался только "вкратце". "Думаю, что да. Крым случился 12 лет назад. Это был президент (США Барак - ред.) Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, готов ли Зеленский отказаться от требований по Крыму. В КНДР установят памятник участникам операции в Курской области Центральная военная комиссия (ЦВК) Трудовой партии высоко оценила героизм боевых подразделений вооруженных сил КНДР, проявленный в операции в Курской области РФ, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отдельно отметил боевой дух военных, которые сражались за справедливость, говорится в письменном заявлении, направленном в воскресенье в партийную газету республики "Нодон синмун". В заявлении отмечается, что КНДР гордится наличием у страны таких военнослужащих. Лидер КНДР также сообщил, что в Пхеньяне вскоре будет возведен монумент боевой славы, а перед надгробиями павших военных будут возложены "цветы вечной памяти" от страны и ее народа. "Родина должна вечно чтить души тех, кто защищал ее великую честь, и принять важные государственные меры для особого уважения и заботы о семьях храбрецов-участников боевых действий", - подчеркнул Ким Чен Ын.
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россия, курская область, брянск, владимир путин, ким чен ын, александр богомаз, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянск, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 28 апреля: Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, российские военные взяли под контроль населенный пункт Каменка в Харьковской области, ПВО сбила ночью 115 беспилотников над Россией, в Брянске после атаки БПЛА погиб мужчина.

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщается в Telegram-канале Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
«
"По решению верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорится в сообщении.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
На Украине неожиданно высказались о перемирии в День Победы
Вчера, 15:58

ВС РФ взяли под контроль Каменку в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Каменка в Харьковской области, следует из сводки Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1310 военнослужащих. ВС РФ поразили склады боеприпасов подразделений ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154-х районах. Средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 234 беспилотников.

ПВО РФ ночью сбила 115 БПЛА над Россией

По данным Минобороны, российские средства ПВО с 20.50 до 4.35 мск сбили 102 украинских дрона над Брянской областью, девять - над Крымом, два - над Курской областью, один – над Белгородской областью и один – над акваторией Черного моря. С 7.30 до 8.30 мск два дрона были уничтожены над Ленинградской областью, еще два - над Новгородской. Около 10.30 мск ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом. Около 12.45 и около 14.00 мск были сбиты два БПЛА над Курской областью.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В докладе трибунала по Курахово зафиксировали издевательства со стороны ВСУ
Вчера, 17:02

Житель Брянска погиб после атаки БПЛА ВСУ

Житель Брянска погиб, одна женщина ранена в результате массированной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Губернатор выразил родным погибшего глубокие соболезнования, пострадавшей пожелал скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. По словам губернатора, в результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре - сгорели жилой дом и надворная постройка, также уничтожены семь легковых автомобилей.
Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В СК рассказали о числе погибших от действий ВСУ россиян в Курской области
Вчера, 17:06

Путин поблагодарил военных КНДР, освобождавших Курскую область

Президент России Владимир Путин поблагодарил корейских военных, участвовавших в разгроме ВСУ в Курской области, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой, сообщается на сайте Кремля.
«
"Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР. Отдаём должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой", - говорится в сообщении.
Военнослужащий в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
США отреагировали на участие армии КНДР в боях в Курской области
Вчера, 12:43

Трамп считает, что Зеленский готов отказаться от Крыма

В субботу сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его.
Трамп, комментируя встречу с Зеленским в Ватикане, заявил, что Крым на ней обсуждался только "вкратце".
«
"Думаю, что да. Крым случился 12 лет назад. Это был президент (США Барак - ред.) Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, готов ли Зеленский отказаться от требований по Крыму.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Американский эксперт допустил, что ООН признает Крым российским
27 апреля, 14:37

В КНДР установят памятник участникам операции в Курской области

Центральная военная комиссия (ЦВК) Трудовой партии высоко оценила героизм боевых подразделений вооруженных сил КНДР, проявленный в операции в Курской области РФ, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отдельно отметил боевой дух военных, которые сражались за справедливость, говорится в письменном заявлении, направленном в воскресенье в партийную газету республики "Нодон синмун".
В заявлении отмечается, что КНДР гордится наличием у страны таких военнослужащих.
Лидер КНДР также сообщил, что в Пхеньяне вскоре будет возведен монумент боевой славы, а перед надгробиями павших военных будут возложены "цветы вечной памяти" от страны и ее народа.
«
"Родина должна вечно чтить души тех, кто защищал ее великую честь, и принять важные государственные меры для особого уважения и заботы о семьях храбрецов-участников боевых действий", - подчеркнул Ким Чен Ын.
Северокорейские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Политолог назвал военный союз России и КНДР предостережением Западу
Вчера, 11:41
 
РоссияКурская областьБрянскВладимир ПутинКим Чен ЫнАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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