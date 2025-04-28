https://ria.ru/20250428/spetsoperatsiya-2013903275.html

Спецоперация, 28 апреля: Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Спецоперация, 28 апреля: Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025

Спецоперация, 28 апреля: Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, российские военные взяли под контроль населенный пункт Каменка в Харьковской области, ПВО... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:11:00+03:00

2025-04-28T18:11:00+03:00

2025-04-28T18:11:00+03:00

россия

курская область

брянск

владимир путин

ким чен ын

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, российские военные взяли под контроль населенный пункт Каменка в Харьковской области, ПВО сбила ночью 115 беспилотников над Россией, в Брянске после атаки БПЛА погиб мужчина. Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщается в Telegram-канале Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. "По решению верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорится в сообщении. ВС РФ взяли под контроль Каменку в Харьковской области Российские войска взяли под контроль населенный пункт Каменка в Харьковской области, следует из сводки Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1310 военнослужащих. ВС РФ поразили склады боеприпасов подразделений ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154-х районах. Средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 234 беспилотников. ПВО РФ ночью сбила 115 БПЛА над Россией По данным Минобороны, российские средства ПВО с 20.50 до 4.35 мск сбили 102 украинских дрона над Брянской областью, девять - над Крымом, два - над Курской областью, один – над Белгородской областью и один – над акваторией Черного моря. С 7.30 до 8.30 мск два дрона были уничтожены над Ленинградской областью, еще два - над Новгородской. Около 10.30 мск ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом. Около 12.45 и около 14.00 мск были сбиты два БПЛА над Курской областью. Житель Брянска погиб после атаки БПЛА ВСУ Житель Брянска погиб, одна женщина ранена в результате массированной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. Губернатор выразил родным погибшего глубокие соболезнования, пострадавшей пожелал скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. По словам губернатора, в результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре - сгорели жилой дом и надворная постройка, также уничтожены семь легковых автомобилей. Путин поблагодарил военных КНДР, освобождавших Курскую область Президент России Владимир Путин поблагодарил корейских военных, участвовавших в разгроме ВСУ в Курской области, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой, сообщается на сайте Кремля. "Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР. Отдаём должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой", - говорится в сообщении. Трамп считает, что Зеленский готов отказаться от Крыма В субботу сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. Трамп, комментируя встречу с Зеленским в Ватикане, заявил, что Крым на ней обсуждался только "вкратце". "Думаю, что да. Крым случился 12 лет назад. Это был президент (США Барак - ред.) Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, готов ли Зеленский отказаться от требований по Крыму. В КНДР установят памятник участникам операции в Курской области Центральная военная комиссия (ЦВК) Трудовой партии высоко оценила героизм боевых подразделений вооруженных сил КНДР, проявленный в операции в Курской области РФ, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отдельно отметил боевой дух военных, которые сражались за справедливость, говорится в письменном заявлении, направленном в воскресенье в партийную газету республики "Нодон синмун". В заявлении отмечается, что КНДР гордится наличием у страны таких военнослужащих. Лидер КНДР также сообщил, что в Пхеньяне вскоре будет возведен монумент боевой славы, а перед надгробиями павших военных будут возложены "цветы вечной памяти" от страны и ее народа. "Родина должна вечно чтить души тех, кто защищал ее великую честь, и принять важные государственные меры для особого уважения и заботы о семьях храбрецов-участников боевых действий", - подчеркнул Ким Чен Ын.

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013862809.html

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россия, курская область, брянск, владимир путин, ким чен ын, александр богомаз, вооруженные силы украины